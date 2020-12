Sony Playstation 5 :

Square Enix a annoncé que Marvel’s Avengers a enfin reçu, après quelques retards, votre première mise à jour majeure de contenu, nous permettant ainsi d’accéder entièrement gratuitement à un bon nombre de nouvelles fonctionnalités, dont une nouvelle campagne, plus de missions, de nouveaux ennemis et un nouveau personnage jouable.

Kate Bishop rejoint les Avengers

Être un peu plus précis, Cette mise à jour met en vedette Kate Bishop, l’apprentie de Clint Barton (Hawk’s Eye), que nous pouvons contrôler, améliorer et équiper. Dans sa campagne, baptisé comme Kate Bishop – A pour Ima, nous pourrons reprendre l’histoire du jeu à partir du point où le titre de base l’a laissé, ce qui nous amènera à découvrir un nouveau et diabolique plan IMA que nous devons évidemment arrêter.

Un détail très intéressant est que Cette nouvelle histoire peut être jouée du début à la fin en coopération, afin que vous puissiez profiter de son intrigue en compagnie de vos amis ou d’autres joueurs. Oui, ici nous devons vous avertir que ce n’est que la première moitié d’un arc narratif en deux parties, donc pour découvrir sa conclusion, nous devrons attendre début 2021, date à laquelle sa suite sera publiée, qui aura pour grand protagoniste Clint Barton lui-même.

Le combat des super-héros Marvel

Marvel’s Avengers est une aventure d’action conçue comme un jeu en tant que service dans lequel nous pouvons incarner le groupe de super-héros le plus célèbre au monde. Au fil des mois, continuez à recevoir des mises à jour gratuites comme celle-ci qui continueront votre histoire et ils élargiront à la fois leur équipe de personnages et leur contenu, modes et missions.

Le jeu est disponible sur PS4, Xbox One et PC, bien que les versions pour PS5 et Xbox Series X soient publiées plus tard Et, bien sûr, les propriétaires des éditions PS4 et Xbox One pourront mettre à niveau leurs copies vers la prochaine génération gratuitement.

Dans Vandal, nous avons le guide le plus complet et dans son analyse, nous commentons que “C’est un titre qui est loin d’être parfait et qui a encore beaucoup à améliorer, avec une conception de mission néfaste et manquant d’idées, et un certain nombre de bugs qui ruinent une grande partie de l’expérience, mais la base jouable est très solide, en supposant une excellente base sur laquelle bâtir à l’avenir pour faire place à quelque chose de vraiment génial et unique. “