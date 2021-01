Sony Playstation 5 :

Le lancement écrasé de Cyberpunk 2077 n’a laissé personne indifférent: des joueurs aux portails de critiques, en passant par les investisseurs, la communauté a suivi avec horreur comment CD Projekt RED emmené au marché un jeu chargé de bogues avec de graves lacunes d’optimisation et de performances, notamment sur les consoles PS4 et Xbox One. Cependant, au milieu de ce vortex, le père de jeux comme Super Smash Bros.Ultimate ou Kirby, Masahiro Sakurai, Il a voulu donner quelques mots de soutien à l’étude polonaise. A valorisé positivement remboursements de Cyberpunk 2077, marquant ce geste comme l’un des “la sincérité”.

Remboursements Sakurai et Cyberpunk 2077

Après la débâcle des débuts de Cyberpunk 2077, CD Projekt émet des excuses Avec lequel il a également offert des remboursements aux joueurs PS4 et Xbox One – les plates-formes les plus touchées – qui n’étaient pas satisfaits de l’état du jeu. “Nous aimerions commencer vous excusant de ne pas avoir montré le jeu sur les consoles de base de la génération précédente avant sa création », a affirmé l’équipe.

Pour Masahiro Sakurai Ce déménagement du studio est d’une grande valeur: “Traiter les remboursements est quelque chose qui m’émeut même profondément.”, écrivez le développeur dans sa dernière chronique publiée dans le magazine Famitsu (devient Siliconera). “Je n’ai jamais entendu parler de ce genre de sincérité auparavant.”. La vérité est qu’un peu plus de sincérité du studio aurait été mieux … avant le lancement du jeu, mais Sakurai insiste: “Je soutiens ce jeu du fond du cœur pour avoir traité le problème honnêtement [de los reembolsos]”.

“Je soutiens ce jeu du fond du cœur”

Dans le même article, Sakurai réfléchit également aux proportions ambitieuses d’un jeu comme Cyberpunk 2077, racontant sa propre expérience avec le titre: “Quand je l’ai essayé sur la PS4 Pro, j’ai pu y jouer sans problème (20 décembre 2020). La plupart du temps, il fonctionnait à 30 images par seconde. Je l’ai joué sur PC au début et j’ai trouvé des bugs plusieurs fois«En ce sens, il souligne à quel point il a dû être difficile et stimulant de démarrer un projet de ces dimensions: “Cyberpunk 2077 est un jeu de rêve. Je me demande combien de planification et de production ont été nécessaires”, écrit. “Avoir un sortie multiplateforme pour un titre triple A C’est à un niveau où cela suffit pour dire que c’est merveilleux. “

Marcin Iwinski, PDG du studio polonais, a joué dans une vidéo d’excuses déclarant que les seuls responsables de l’état du jeu sont à la fois lui et le plateau. Un conseil qui a déjà admis, lors d’un appel avec des investisseurs, qu’ils avaient sous-estimé les problèmes de la PS4 et de la Xbox One. “S’il vous plaît, ne blâmez aucune de nos équipes pour ce qui s’est passé. Ils sont tous incroyablement talentueux et travailleurs », ajoute-t-il.