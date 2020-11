Sony Playstation 5 :

Masahiro Sakurai de Sora Ltd, créateur de Kirby et de la saga Super Smash Bros. pour Nintendo, est connu pour son hobby de collectionner et de jouer à tous les types de consoles. Dans sa dernière chronique de la publication japonaise Famitsu Sakurai Discutez de vos impressions avec la nouvelle console de Sony, PlayStation 5, déjà en vente dans le monde entier -en Espagne depuis le 19 novembre, au Japon depuis le 12 novembre-.

Votre opinion est similaire à celle des autres utilisateurs, soulignant dans un premier temps la grande taille physique de la console, et loue que tout réagit rapidement. “Je peux télécharger beaucoup de jeux PS4 à la fois. Le premier auquel j’ai joué avec beaucoup d’enthousiasme s’est avéré être The Ninja Warriors”, sans préciser s’il s’agit de la version originale d’Arcade Archives ou de sa remasterisation. “Cependant, à ce moment, Je suis gêné par l’absence d’organisation par dossiers“, une fonctionnalité qui a été ajoutée au système PS4 après son lancement et qui devrait arriver sur PS5 à l’avenir. Un autre commentaire parle des 825 Go du SSD qui en pratique laisse un espace de 664 Go pour les jeux et applications: “Franchement, l’espace SSD interne est si petit que je l’ai déjà rempli.” sa conclusion est que dans l’ensemble il en est «très satisfait».

Un acteur de toutes les plateformes

Sakurai a montré à plusieurs reprises son penchant pour toutes sortes de systèmes et de jeux vidéo – l’année dernière, il a fait l’éloge de Death Stranding de Hideo Kojima. Lorsque Sony a publié les statistiques personnelles de chaque joueur tout au long de 2019, Sakurai a révélé qu’il avait joué à 242 jeux sur consoles Sony au cours de l’année dernière. “Et ça vient de PlayStation pour 2019”, avez-vous écrit dans votre tweet. “Si des jeux PC ou Nintendo Switch étaient inclus, je me demande combien de jeux ce serait.” Pas pour moins, il a une énorme collection de De Nintendo Famicom à Super Famicom, via Sega Master System, Sega Genesis, PlayStation ou Nintendo 64, ainsi que des plateformes plus actuelles. Son conseil lors du stockage d’un si grand nombre est d’abandonner les boîtes d’origine et d’utiliser des étuis ou des tiroirs de protection.