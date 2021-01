Sony Playstation 5 :

Peut-être BioWare Il ne traverse pas actuellement son meilleur moment après le revers causé par Anthem, mais on ne peut nier que c’est une étude qui a offert au médium de véritables joyaux. Parmi ses productions les plus importantes figure, sans aucun doute, le trilogue original de Mass Effect, trois jeux que nous pourrons faire revivre cette année sur les plateformes actuelles grâce à Mass Effect: Legendary Edition, son remastering tant attendu pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S.

Deux magasins ciblant le 12 mars

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie confirmée, De nouvelles pistes pourraient indiquer que sa première est prévue pour le 12 mars 2021. En effet, deux magasins sans lien apparent entre eux, Shoopitree de Singapour et GSShop d’Indonésie, ont répertorié la compilation dans leur catalogue avec cette date de sortie, ce qui pourrait indiquer que sa première est plus proche de ce qui est attendu. beaucoup ont pensé.

Udah ga sabar buat lihat petualangan Commandant Shepard menjalani kehidupan baru dalam resolusi super tajam, framerate lebih cepat, dan peningkatan visuel yang indah? Yuk Pre Order Mass Effect Legendary Edition di Outlet GSSHOP terdekat kamu ..

— GSSHOP (@GSShopID) 11 janvier 2021

Évidemment, comme on dit habituellement, Nous vous rappelons que rien de tout cela n’est officiellement confirmé par Electronic Arts, nous vous recommandons donc de prendre cette date avec prudence jusqu’à ce qu’elle soit confirmée ou refusée.

Un remastering mystérieux dont rien n’a été vu

Mass Effect: Legendary Edition a été annoncé en novembre dernier, confirmant que les trois titres ont été mis à jour avec de nouvelles textures, shaders, modélisation, effets et caractéristiques techniques. De plus, ils incluront tout leur contenu téléchargeable et regarderont des résolutions jusqu’à 4K.

En fait, Casey Hudson de BioWare a fait remarquer que Le but du studio n’est pas de refaire ou de réinventer ces aventures, mais de moderniser l’expérience afin que nous puissions profiter de cette histoire de la meilleure façon possible.

Malheureusement, à ce jour, pratiquement rien n’a été appris de la compilation, nous ne savons donc pas à quoi cela ressemble, même si si la date de ces magasins est correcte, il ne serait pas surprenant qu’une bande-annonce soit publiée dans les semaines à venir.