MechWarrior 5: Mercenaries sortira en décembre de l’année dernière sur PC mais avec une exclusivité temporaire avec Epic Games Store. Cet accord semble avoir pris fin et Piranha Games, les développeurs du titre, ont annoncé que lance au printemps prochain sur Steam, GOG et Microsoft Store, et cela aussi Sera également en vente sur Xbox Series X / S et Xbox One À la même date.

C’est le premier jeu de la série à sortir sur consoles depuis le lancement en 2004 de MechAssault 2, la société mettra donc toute la viande à la broche au niveau du marketing pour essayer d’attirer l’attention des joueurs, comme ils le reconnaissent. dans sa déclaration officielle. Quand il sortira sur Xbox Series X / S et Xbox One, il le fera avec plus de contenu, des améliorations d’interface, une intelligence artificielle et plus de possibilités de personnalisation.

Ils retardent le lancement de leur DLC pour ne pas coïncider avec Cyberpunk 2077

En plus d’annoncer le lancement de MechWarrior 5: Mercenaries sur plus de plateformes, Piranha Games a également profité de cette déclaration pour avertir que finalement ne sortez pas le DLC Heroes of the Inner Sphere le 10 décembre. Ils disent qu’ils veulent éviter de publier ce contenu le même jour que la première de Cyberpunk 2077, ils reporteront donc sa publication jusqu’à printemps 2021.

MechWarrior 5: Mercenaries est arrivé l’année dernière sur Epic Games Store après un long processus de développement. Dans cet épisode de la franchise de action avec des robots géants un accent particulier a été mis sur les destructions causées pendant les combats. Il y a aussi MechWarrior en ligne, un massivement multijoueur qui, selon ses créateurs, ne sera pas affecté négativement – voire pas du tout positivement – par les annonces qui ont été faites aujourd’hui.