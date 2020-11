Sony Playstation 5 :

Nous vous donnons la liste de toutes les médailles existantes dans Pokémon GO, y compris les médailles de platine ainsi que les conditions nécessaires pour monter au niveau 50.

Le nouveau est sur le point d’arriver Mise à jour Go Beyond pour Pokémon Go, qui débutera un nouveau niveau de platine, ainsi qu’un grand ensemble de nouvelles médailles.

Début décembre, nous aurons la nouvelle mise à jour pour Pokémon GO avec de nouvelles fonctions, défis et médailles que les utilisateurs pourront apprécier au cours des prochains mois.

On va te dire quelles sont les nouvelles médailles qui seront ajoutées maintenant dans la mise à jour de décembre, nous listerons toutes les médailles qui existent actuellement et nous inclurons les nouveaux niveaux de platine.

Médailles Pokémon Go: toutes les médailles, les exigences pour l’or et le platine et passer au niveau 41-50

Nouvelles médailles

Rising Star – Battez différentes espèces de Pokémon dans Raids Triathlete – Prenez un Pokémon Catch ou un PokéStop Hit Streak Picknicker de 7 jours – Attrapez des Pokémon attirés par un module leurre Touriste – Visitez des PokéStops uniques

Listes de médailles

Dans cette liste de médailles, nous avons à la fois chaque médaille avec des exigences de bronze, d’argent, d’or et de platine, et nous avons également des médailles d’un type spécifique qui ont des bonus de capture différents.

Médailles pour avoir terminé des activités

Nous vous donnons le nom de la médaille, l’activité pour l’obtenir, les exigences en bronze, argent, or et platine:

Randonnée: Visitez PokéStops – 100, 1000, 2000, 50000 Runner: Parcourez de longues distances – 10 km, 100 km, 1000 km, 10000 km Kanto: Enregistrez des Pokémon de la région de Kanto dans le Pokédex – 20, 50, 100, 151 PokéCollector: Capture Pokémon – 30, 500, 2000, 50000 Scientifique: Evolve Pokémon – 3,20,200,2000 Pokémon reproducteur: Hatch Eggs: 10,100,1000,2500 Pêcheur: Catch Large Magikarp, 3,50,300,1000 Fighter: Win Gym Battles, 10, 1000, 1000,4000 Young: Capture Small Rattata – 3,50,300,1000 Fan de Pikachu: Capture Pikachu – 3, 50, 200,1000 Johto: Enregistrez des Pokémon de la région de Johto dans le Pokédex: 5,30,70,100 Unown: Capture Unown – 1,10,26,28 Berry Master: Utilisez des baies dans les gymnases – 10,100,1000,15000 Gym Leader: Heures de défense des gymnases – 10,100,1000,15000 Champion: Win Raids – 10,100,1000,2000 Hoenn: Enregistrer des Pokémon de la région de Hoenn dans le Pokédex – 5,40,90,135 Sinnoh: Enregistrer des Pokémon de la région de Sinnoh dans le Pokédex – 5,30,80 , 107 Unova: Enregistrez des Pokémon de la région d’Unova dans le Pokédex – 5,50,100,100 Légende de combat: Gagnez des raids légendaires – 10,100,1000,2000 Pokémon Ranger: Terminez les tâches de recherche sur le terrain: 10,100,1000,2500 Célèbre: Faites-en un Amitié inégalée avec les entraîneurs – 1,2,3,20 Aristocrat: Pokémon commercial – 1,100,1000,2500 Pilote: Atteignez une certaine distance entre tous les Pokémon échangés – 1000,100000,1000000,10000000 Entraînement dans les batailles d’entraîneurs – 10,100, 1000,2000 Caméraman: Faites des rencontres surprises en utilisant Instant Go – 10,50200,2500 Veteran Super Ball League: Gagnez des combats d’entraîneurs en Super Ball League: 5,5000,1000 Veteran Ultra Ball League: Gagnez des matchs d’entraîneurs en Ligue UltraBall – 5,50,200,1000 Master Ball de la ligue des vétérans: Gagnez des matchs d’entraîneur dans la Master Ball League – 5,50,200,1000 Meilleur partenaire: Get Better Partners – 1,10,100,200 Purificateur: Purify Dark Pokémon – 5,50,500,1000 Hero: Battez 100 membres de l Team Go Rocket – 10,100,1000,2000 Ultrahero: Battez le boss de Team Go Rocket Giovanni – 1,5,20,50 Mega Evolution Guru: Nombre de Mega Evolutions réalisées – 1,24,36,46 Successeur: Nombre de Mega Evolutions – 1 , 50,500,1000 Wayfarer: Examinez les demandes de Niantic Wayfarer – 100,750,1000,1500 Rising Star: Battez différentes espèces de Pokémon dans les Raids – 2,10,50,150 Triathlete: 7 séries de 7 jours terminées – 1,10,50,100 Dimanche: Pokémon capturé avec des modules d’appât – 5,25,500,2500 Touriste: visitez des PokéStops uniques – 10,100,1000,2000

Médailles d’un type spécifique avec leur récompense

Nous vous montrons le nom de la médaille, l’activité pour l’obtenir, et les chiffres représentent les exigences en bronze, argent, or et platine, et entre parenthèses le bonus de capture.

École: Capturer des Pokémon de type Normal – 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+4) Karateka: Capturer des Pokémon de type Combat – 10 (+1), 50 (+2) , 200 (+3), 2500 (+4) Ornithologue: attraper des Pokémon de type volant – 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+4) Bad Girl: attraper des Pokémon de type volant Poison – 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+4) Maniac: Capturez des Pokémon de type terrestre – 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3) , 2500 (+4) Alpiniste: Attrapez des Pokémon de type Rock – 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+4) Chasseurs d’insectes: Attrapez des Pokémon de type Bug 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+4) Sorcière: Attrapez des Pokémon de type Fantôme – 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+4) Chemin de fer: Attrapez des Pokémon de type Acier – 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+4) Firecatcher: Attrapez des Pokémon de type Feu – 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+4) Nageur: Pokémon de type Catch Water – 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+4) Jardinier: Pokémon de type Catch Grass – 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+4) Rocker: Attrapez des Pokémon de type électrique – 10 ( +1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+4) Moyen: Capturer des Pokémon de type Psychique – 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+ 4) Skieur: Capturez des Pokémon de type Glace – 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+4) Dompteur de dragon: Capturez des Pokémon de type Dragon – 10 (+1), 50 (+ 2), 200 (+3), 2500 (+4) Dream Girl: Attrapez des Pokémon de type Fée – 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+4) Badass: Attrapez des Pokémon Type sombre – 10 (+1), 50 (+2), 200 (+3), 2500 (+4)

Exigences de récompense pour atteindre le niveau 50 dans Pokémon Go

Il est actuellement expérimenté en Australie pour augmenter le niveau jusqu’à 50, et nous allons expliquer les exigences pour chacun des niveaux.

Pour atteindre le niveau 41, améliorez un Pokémon légendaire 20 fois, gagnez 30 raids, attrapez 200 Pokémon en une seule journée Pour atteindre le niveau 42 évoluez Eeve Dans toutes ses évolutions uniques, utilisez des objets pour faire évoluer Pokémon 15 fois, effectuez trois excellents coups et utilisez 200 baies pour vous aider à attraper des Pokémon Pour atteindre le niveau 43, vous devez gagner 100000 poussières d’étoiles, utiliser 200 attaques chargées super efficaces et capturer cinq Pokémon légendaires Pour atteindre le niveau 44, vous devez gagner 30 batailles d’entraîneurs dans la grande ligue, gagner 30 Batailles d’entraîneurs dans l’Ultra League, remportez 30 batailles d’entraîneurs dans la Ligue Master et remportez 20 batailles d’entraîneurs dans la ligue Battle Go Chef de l’équipe Rocket 50 fois Conditions requises pour atteindre le niveau 46, effectuer 100 tâches de recherche sur le terrain, prendre une photo d’un Pokémon sept jours à l’avance Utile, faites 50 excellents lancers et faites éclore 30 œufs

Quant au reste des niveaux, ils n’ont pas encore été filtrés, mais il y a les données suivantes:

Au niveau 47 100 millions d’expérience Au niveau 48 121 millions d’expérience Au niveau 49 146 millions d’expérience Au niveau 50 176 millions d’expérience

Avec tout ce qui précède, vous avez déjà tous les détails nécessaires pour commencer à accumuler les nouvelles médailles incluses dans la mise à jour de décembre de Pokémon Go. Si vous avez besoin de plus d’aide dans Pokémon GO, vous pouvez consulter nos guides sur la façon d’obtenir une Mystery Box avec Meltan, les tâches de l’événement Pokémon Home en novembre, toutes les tâches de recherche et la récompense de novembre 2020, qui sont les meilleurs Pokémon pour la Ligue de Allez batailles dans Pokémon Go, comment obtenir le Mega Bracelet et quelle est sa fonction, qu’est-ce que Pokocho dans Pokémon Go, obtenez un Idem mis à jour, de nouvelles façons d’obtenir des pokecoins ou tout ce que vous devez savoir sur la fonction du jeu “Aventures avec vos compagnons “.