Medal of Honor: Above and Beyond, le dernier titre de la célèbre franchise de guerre désormais transformée en expérience VR, cache un curieux œuf de Pâques Apex Legends. Les deux jeux sont développés par le même studio, Respawn Entertainment, il fallait donc s’attendre à ce que nous puissions trouver une sorte de référence dans ce nouveau titre.

Le plus curieux est la manière dont l’œuf de Pâques est déverrouillé, qui n’est pas intuitive et que nous détaillerons plus tard afin que vous puissiez le reproduire dans le jeu. Si vous n’avez pas Medal of Honor: Above and Beyond, vous pouvez regarder la vidéo que l’utilisateur LeopardTurret a publiée sur Reddit. Vous pouvez y voir la référence à Apex Legends que le jeu cache: a peluche nessy, qui à son tour est également un œuf de Pâques de la bataille royale de Respawn Entertainment.

Comment débloquer la peluche de Nessy dans Medal of Honor: Above and Beyond

Si vous voulez trouver cette peluche Nessy dans Medal of Honor: Above and Beyond et la récupérer de vos propres mains il vous suffit de suivre les étapes vues dans la vidéo: Lancez d’abord un couteau sur la cible dans le bureau, puis allez à la machine à écrire et tapez Open Sesame, avec espace inclus. Lorsque vous frappez la voiture de la machine, vous entendrez comment une mallette a été générée avec divers objets: un prix, un casque, des livres pour enfants et la curieuse peluche Nessy.

Ce Nessy est en fait un œuf de Pâques que Respawn Entertainment a introduit dans la plupart de ses jeux: Il n’était pas seulement présent dans Apex Legends et maintenant il est également présent dans Medal of Honor: Above and Beyond, mais pourrait également être trouvé dans Titanfall et Titanfall 2.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Medal of Honor: Above and Beyond, vous pouvez le faire en lisant notre analyse, où nous disons à ce sujet que “c’est un gros blockbuster pour la réalité virtuelle, un jeu de tir amusant, divertissant et varié, mais quelque chose de répétitif et avec des moments frustrants (par contrôle ou par rigidité mécanique) quand il quitte ce qu’il fait de mieux: se mettre à tuer des nazis avec un large arsenal d’armes de la Seconde Guerre mondiale sans nous faire trop penser à une histoire et à des personnages inintéressants. A cela, il faut ajouter un multijoueur avec des modes originaux, mais dont la longévité reste à voircar il manque un système de progression. “