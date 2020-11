Sony Playstation 5 :

Metro Exodus a été initialement publié au début de l’année dernière pour PS4, Xbox One et PC en Espagne et dans le reste du monde, mais cet épisode de la saga est inspiré des romans de Dmitry Glukhovsky atteindre également les consoles de nouvelle génération avec des améliorations graphiques et de performances. Votre version nouvelle génération être disponible gratuitement via la mise à jour pour ceux qui ont déjà le jeu sur les consoles précédentes.

Votre arrivée à PS5 et Xbox Series X / S Il n’a pas encore de date précise, mais nous savons que lorsqu’il sera mis à jour, il le fera pour atteindre cadence d’images plus rapide, résolution plus élevée, temps de chargement réduits et traçage de rayons matériel. De 4A Games, développeur de Metro Exodus, ils sont heureux de pouvoir apporter aux consoles “ce qui n’était auparavant possible que sur du matériel PC et des cartes vidéo RTX”.

Plus d’annonces pour le dixième anniversaire de la saga Metro

En plus d’annoncer le lancement de Metro Exodus sur PS5 et Xbox Series X / S, les responsables de la saga ont également évoqué la prochain volet de la franchise Metro: ont révélé qu’ils travaillaient déjà sur le prochain titre de la série et que sortira directement sur la nouvelle génération de consoles, ainsi que sur PC.

Ces annonces arrivent dans le cadre de dixième anniversaire de la saga, ce que ses dirigeants ont célébré en lançant aujourd’hui une bande-annonce qui passe en revue la chronologie de la franchise et qui est accompagnée d’un site officiel où vous pouvez également consulter la ligne chronologique des livres et des jeux vidéo.

Le nouveau jeu Metro est développé en conjonction avec un rendu complet et une refonte du moteur pour tirer parti de la nouvelle puissance de la PS5 et de la Xbox Series X / S, ainsi que de son stockage SSD et du ray tracing matériel des consoles, dont certaines ce que 4A Games a déjà souligné cette année.

Il a également été abandonné qu’un expérience multijoueur dans l’univers Metro, ce que nous savions déjà lorsque l’acquisition du studio par Embracer Group a été annoncée: «En tant que petit studio, nous n’avons jamais été en mesure de rendre justice à ces ambitions et nos idées n’ont jamais dépassé la phase de prototype. Mais avec l’expérience de Sabre dans le domaine des jeux en ligne, nous explorons activement les concepts multijoueurs qui offrira une nouvelle façon de découvrir le monde de Metro », disent-ils de 4A Games.