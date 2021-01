Sony Playstation 5 :

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, LEGO permet à tous les utilisateurs de publier leur ensembles idéaux dans une section de sa page officielle, certains projets qui, s’ils reçoivent un soutien suffisant de la communauté finissent par être évalués par la marque pour essayer de les réaliser. Eh bien, en ce moment, il y a deux idées liées à Nintendo qui ont déjà reçu suffisamment de soutien pour être évalué.

Plus précisément, il existe deux ensembles inspirés de The Legend of Zelda et Metroid qui ont reçu un énorme soutien de la part des fans pour devenir de vrais produits LEGO. Nous avons déjà parlé du premier dans Vandal relativement récemment et il consiste en un Château d’Hyrule repensé avec différentes zones avec des scènes emblématiques de la saga. C’est un ensemble interactif – pas autant que celui de Super Mario, c’est-à-dire – et conçu pour qu’il puisse être joué dans le style d’un jeu vidéo de la saga.

L’ensemble Metroid est un peu plus contenu, mais non moins impressionnant: le pack créé par un fan est constitué d’un grand vaisseau inspiré de celui qui apparaît à plusieurs reprises dans les jeux de la saga. Samus apparaît dans son costume emblématique et peut s’asseoir à l’intérieur du navire. Il existe également un modèle en forme de boule d’héroïne et un petit bébé Metroid. L’un des points les plus impressionnants est la figure de Ridley, une reconstitution de cette créature à une taille similaire ou même plus grande que le navire.

Zelda et Metroid auront 35 ans en 2021

De toute évidence, ces ensembles ne deviendront une réalité que s’ils passent d’abord la phase de contrôle LEGO, puis cette société parvient à un accord pour les droits légaux des franchises. Cette deuxième partie peut paraître la plus compliquée, mais en réalité les deux ont déjà travaillé ensemble dans l’ensemble interactif mentionné précédemment de Super Mario Bros. pour le 35e anniversaire de la saga et a révélé leur intention de maintenir cette collaboration vivante.

Curieusement, 2021 marquera 35 ans depuis le lancement de The Legend of Zelda et Metroid.