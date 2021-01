Sony Playstation 5 :

Il parait La politique d’achat agressive de Microsoft n’est pas nouvelle: Bien qu’en 2020 il nous ait surpris en achetant ZeniMax et Bethesda pour ses Xbox Game Studios, la société a déjà tenté de reprendre de grandes sociétés de jeux vidéo il y a quelques décennies. Cela a été révélé par deux hauts responsables de Microsoft à l’époque dans un article récent publié par Bloomberg.

Plus précisément, il a été Bob McBreen, ancien responsable du développement commercial chez Microsoft, qui a révélé quelles entreprises son entreprise souhaitait acquérir il y a 20 ans: “La première entreprise que nous avons contactée pour acheter était Electronic Arts. Ils ont dit non merci, alors on est allé pour Nintendo », explique-t-il dans l’article, même si un collègue de l’époque a élargi l’histoire en révélant que la fin était plus amère que prévu.

“Imaginez une heure où quelqu’un se moque de vous”

Je veux dire, nous savons déjà que Microsoft n’a pas acheté Nintendo, mais comment s’est passée cette réunion? Kevin Bachis, directeur des relations avec les tiers À ce moment-là, il dit que Nintendo se moquait fondamentalement de Microsoft pour avoir essayé de les acheter: “Steve [Ballmer] Il nous a fait rencontrer Nintendo pour voir s’ils envisageraient d’être acquis. Ils nous ont ri au nez», explique le gérant.

«Imaginez une heure où quelqu’un se moque de vous. C’est plus ou moins ce qui s’est passé lors de cette réunion“, dit Bachis, avant que McBreen explique que la réunion a eu lieu en janvier 2000 dans les bureaux de Microsoft. Les gens de Xbox leur ont montré leurs intentions et leur matériel, ils ont essayé de les convaincre qu’il était plus puissant que la PlayStation: “L’idée était bon, vous êtes bien meilleurs aux jeux avec Mario et tout ça, pourquoi ne nous laissez-vous pas nous charger du matériel? Mais cela n’a pas fonctionné. “

Le refus du grand N n’a pas empêché Microsoft de continuer à essayer d’acheter des studios: après ça j’ai essayé avec Square Enix, qui a refusé parce que le chiffre proposé était trop bas, et avec l’éditeur Midway Games, qu’ils ont écarté parce que l’accord n’avait pas de sens. En fin de compte, ils ont fini par acheter une petite équipe de développeurs de jeux PC, Bungie, dans un mouvement où l’on se moquait d’eux dans le secteur.