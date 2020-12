Sony Playstation 5 :

Le lancement de Cyberpunk 2077 met une file d’attente en raison des nombreux problèmes que rencontre le jeu de rôle sur les consoles, avec les joueurs PS4 ou Xbox One subissant des plantages soudains, de nombreux bugs ou baisses de performances qui affectent votre expérience dans Night City.

Les problèmes atteignent un tel niveau que depuis vendredi dernier Microsoft a décidé d’inclure un avertissement sur la page du jeu dans le Microsoft Store informant les utilisateurs qu’ils peuvent «rencontrer des problèmes de performances lors de la lecture de ce jeu sur les consoles Xbox One jusqu’à la mise à jour».

En conséquence, Microsoft a également annoncé qu’il étendrait sa politique de remboursement pour restituer l’argent à tous ceux qui souhaitent retourner leur copie achetée via la boutique numérique, tandis que Sony a décidé de retirer le jeu directement de la boutique en ligne de Play Station.

Des correctifs pour réparer le jeu et un éventuel procès survolant CD Projekt Red

Après les mouvements de Microsoft et Sony, CD Projekt RED a continué à travailler sur le lancement de différentes mises à jour pour Cyberpunk 2077 et sans aller plus loin hier, il a publié le patch 1.05 pour améliorer la stabilité sur PS4 et Xbox One et corriger les bugs dans toutes les versions du jeu. .

Pendant que tout cela se passe, la société polonaise voit également comment un avocat et un investisseur de la société étudie une action en justice, considérant qu’elle a déformé les actionnaires et les joueurs pour en tirer des avantages financiers.