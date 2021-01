Sony Playstation 5 :

Xbox annoncé aujourd’hui via son blog officiel qui seront les jeux gratuits que les utilisateurs de Live Gold pourront obtenir tout au long du mois de février, et profitant de cette annonce a également rapporté que le prix du service augmentera sur certains marchés. Bien qu’elle n’ait pas précisé lesquels seront concernés, l’entreprise assure qu’elle contactera les acteurs de chaque région pour les informer du nouveau prix.

Pour le moment, nous ne savons pas comment cette augmentation sera remarquée en Espagne, mais la Xbox a déjà partagé les nouveaux prix Xbox Live Gold aux États-Unis: désormais l’abonnement mensuel coûtera 10,99 $ (un dollar de plus qu’avant), tandis que l’abonnement de trois mois coûte 29,99 $ (cinq de plus qu’avant). Les six mois seront au prix de 59,99 $ US, qui était le coût de l’abonnement annuel avant que la vente ne soit arrêtée en juillet de l’année dernière.

Comment influer sur l’augmentation des prix en Espagne?

L’augmentation se fera de manière «équivalente» sur le reste des marchés. et les utilisateurs seront informés via le centre de notification Xbox avec les détails du nouveau prix d’abonnement. Une fois le message reçu, le prix n’augmentera que 45 jours plus tard. Ceux qui ont un abonnement de six mois ou annuel ne remarqueront pas le changement; Même s’ils décident de renouveler, ce renouvellement se fera au prix actuel.

Pour le moment, et comme nous l’avons déjà dit, il n’a pas été informé de la manière dont cela affectera les joueurs espagnols: si nous accédons au site officiel du service dans notre pays, il continue à apparaître que le prix de l’abonnement mensuel est de 6,99 et celui du trimestre est de 19,99 .

Enfin, Xbox a également signalé que Ceux qui souhaitent passer de Live Gold au Xbox Game Pass Ultimate peuvent le faire sans frais supplémentaires transformer vos mois du premier abonnement au second. Cette limite peut aller jusqu’à 36 mois (trois ans): “Si vous disposez de 11 mois d’abonnement Xbox Live Gold en ce moment et que vous passez au Xbox Game Pass Ultimate, ces 11 mois deviennent 11 mois d’Ultimate sans frais supplémentaires.” Avec le changement, un mois d’or coûte maintenant seulement quatre dollars de moins qu’un mois de Xbox Game Pass Ultimate.