Sony Playstation 5 :

Tellement de Xbox Series X / S comme Playstation 5 Ils comptent avec différents avantages et inconvénients, qui s’adaptent mieux ou moins bien aux besoins de chaque joueur. Cependant, la nouvelle console Sony a une note distinctive très frappante: sa télécommande DualSense, avec laquelle elle cherche à offrir aux utilisateurs une expérience de jeu beaucoup plus immersive. Microsoft est conscient des caractéristiques de ce pilote, et c’est pourquoi il a voulu demandez aux propriétaires de XSX / S s’ils sont intéressés par les innovations proposées par cette télécommande.

Microsoft, DualSense et leurs fonctionnalités

Il Manette PS5 DualSense offre aux joueurs une ambiance haute définition, connue sous le nom de rétroaction hépatique, et ceux déclencheurs adaptatifs avec qui on peut sentir dans nos propres mains chaque sensation qui est présent dans le jeu vidéo que nous apprécions. De plus, il a un nouveau microphone antibruit intégré, et un écran tactile amélioré.

Le contrôleur Xbox Series X / S Microsoft a également un nouveau design, qui lui permet d’offrir une plus grande commodité aux utilisateurs: il est plus petit et la disposition de ses boutons est plus efficace. Mais, malgré cela, il n’atteint pas le niveau d’innovation de Sony et DualSense. Microsoft en est conscient, mais veulent savoir ce que les propriétaires de Xbox Series X / S en pensent.

Microsoft veut savoir si ses joueurs sont intéressés par DualSense

Ces joueurs ont récemment reçu une enquête de la société de Redmond leur demandant de notez votre expérience avec les nouvelles consoleset indiquez ce qui pourrait être amélioré pour l’avenir. Une de ces questions, celle que nous vous avons laissée au début de cet article, indique directement si le joueur en question est familier avec “les fonctions des manettes PlayStation 5”, et Lesquels aimeriez-vous voir inclus dans les futurs contrôles de Xbox.

Bien que le contrôleur Xbox Series X / S actuel ne semble pas recevoir de changements majeurs, il est vrai que Microsoft peut préparer une nouvelle Xbox Elite qui peuvent inclure certaines des fonctionnalités DualSense. Pour le moment, la société se concentre également sur l’augmentation de la production de ses nouvelles plates-formes autant que possible.