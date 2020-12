Sony Playstation 5 :

Le dernier podcast Xbox avec Larry “Major Nelson” Hryb inclut quelques commentaires de Jason Ronald, directeur de la gestion des produits chez Xbox à propos de la fonction Quick Resume de la Xbox Series X | S qui a causé quelques problèmes au lancement de la console. Depuis lors, l’équipe Xbox a travaillé pour résoudre les bogues et retourne progressivement la fonction aux jeux où il y avait des bugs et parle également de l’avenir du système Xbox, qui recevra de nouvelles fonctions.

“Quick Resume est une fonctionnalité intéressante pour nous. Elle est unique à Xbox Sereies X | S et est conçue pour ramener les joueurs à s’amuser le plus rapidement possible. Lors de son lancement, elle était disponible pour des centaines de jeux, mais au fur et à mesure de l’apparition des versions, nous avons identifié quelques bugs dans Quick Resume avec ces titres optimisés, et nous avons pris la décision de le désactiver car nous voulions nous assurer que l’expérience était la meilleure“dit Ronald.

Depuis lors, le problème a été travaillé et récupéré dans plus de 20 titres optimisés pour les nouvelles consoles, y compris Gears 5, Yakuza: Like a Dragon et Assassins Creed Valhalla, “et nous continuerons à travailler avec des partenaires pour faire fonctionner la fonctionnalité comme attendu. Nous continuerons d’activer Quick Resume pour autant de jeux que possible dans les jours et semaines à venir., et nous veillerons à ce que les joueurs obtiennent ce qu’ils attendent. »

Les prochaines mises à jour

Au cours de la conversation, il est également dit que écouter la communauté et comment elle utilise Quick Resume, comme la possibilité de savoir quels jeux ont la fonction activée et lesquels ne l’ont pas, ou de savoir lesquels ont un état sauvegardé “et d’autres idées que les joueurs ont. Nous continuerons à écouter les commentaires, nous sommes au début du voyage et nous aurons plus de mises à jour à partager qui répondent les réactions – des joueurs – dans les semaines et les mois à venir. “

La Xbox Series X | S est déjà en vente, bien que des ruptures de stock soient attendues jusqu’en avril 2021 et d’ici là, il sera difficile de trouver l’un des modèles en magasin, en particulier avec la forte spéculation qui se fait.