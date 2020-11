Sony Playstation 5 :

La PS5 et la Xbox Series X / S sont maintenant en vente, à la fois en Espagne et dans le reste du monde, ce qui signifie que tout le monde peut comparer la puissance des deux consoles nouvelle génération. En fait, de nombreux utilisateurs ont commencé à le faire en montrant que certains jeux sont plus beaux sur Sony, quelque chose que Microsoft étudie déjà pour résoudre puisque sur le papier la Xbox Series X serait plus puissante que la PS5.

C’est le média spécialisé The Verge qui a contacté la société responsable de la Xbox Series X / S pour lui demander si elle sait que certains jeux sont plus beaux sur PS5, comme c’est le cas avec Devil May Cry 5: Special Edition ou Assassin’s Creed Valhalla. La réponse de la société est oui, ils savent qu’il existe des disparités de performances dans ces jeux qui incluent également le sceau Optimisé pour Xbox Series X / S.

“Nous sommes conscients des problèmes de performances dans une série de titres optimisés pour Xbox Series X / S et nous travaillons activement avec nos partenaires pour identifier et résoudre les problèmes et garantir une expérience optimale », a expliqué un porte-parole de Microsoft à The Verge.

Quelle pourrait être la raison de cette disparité de performances?

Le média spécialisé a également contacté des développeurs qui ont déclaré que ces problèmes peuvent provenir de la date à laquelle ils ont reçu le nouveau kit de développement de console et qu’ils n’ont pas été en mesure de soumettre leurs jeux Xbox Series X à la certification avant juin.

Microsoft n’a rien commenté sur cette possibilité, mais il a veillé à ce que ces types de problèmes se produisent généralement lors du lancement d’une nouvelle console: «Comment commençons-nous la nouvelle génération de consoles? nos partenaires commencent à gratter la surface de ce que les consoles de nouvelle génération peuvent faire et il est normal que des corrections de bogues mineures existent au fur et à mesure qu’ils apprennent à tirer parti de notre nouvelle plate-forme. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec les développeurs pour explorer davantage les capacités de la Xbox Series X / S à l’avenir », a déclaré le porte-parole.