La troisième mise à jour de Microsoft Flight Simulator nous amène à visiter des lieux au Royaume-Uni, en plus de l’aéroport de Londres déjà inclus dans le jeu.

L’un des jeux les plus étonnants de cette année 2020 est Microsoft Flight Simulator, l’impressionnant simulateur de vol de Studios Asobo pour PC, à venir à venir sur Xbox Series X | S et Xbox One (ce dernier n’est pas connu avec certitude).

Le succès de ce jeu exclusif de Microsoft est devenu clair, car il est devenu le meilleur lancement d’un jeu sur Xbox Game Pass pour PC il y a quelques mois, et ils le sont déjà plus d’un million de pilotes ceux qui ont été mis aux commandes de ce titre.

Studios Asobo a confirmé que La prochaine mise à jour de Microsoft Flight Simulator, la troisième, sera située au Royaume-Uni, et nous mènera à une myriade de sites et d’aéroports de la région britannique.

Cette mise à jour sera située dans les pays de Angleterre, Ecosse et Pays de Galles, et nous offrira entre 50 et 60 sites au Royaume-Uni, selon les mots de ses créateurs.

Le site Web officiel de Microsoft Flight Simulator a confirmé que Cette troisième mise à jour sera publiée le 26 janvier, mais un mois avant, le 22 décembre, il arrivera un patch qui ajoutera la prise en charge des appareils VR dans la version PC.

Autre mises à jour arrivés pour cet impressionnant simulateur se trouvaient dans États-Unis et Japon, ce dernier étant le plus récent. Survoler le mont Fuji est sans aucun doute une expérience formidable, et très bientôt nous ferons de même dessus. Manchester Barton ou le Land’s End.

Jouez-vous à Microsoft Flight Simulator? Ce jeu de PC, Xbox Series X | S et Xbox One Il nous a laissés sans voix, et vous pouvez lire notre analyse dans laquelle nous mettons en évidence son impressionnante section visuelle et technique.