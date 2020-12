Sony Playstation 5 :

Xbox a annoncé que Microsoft Flight Simulator a dépassé la barre des deux millions de joueurs depuis son lancement sur PC en août dernier. Non seulement cela, c’est également la tranche de cette franchise qui a battu ce record le plus rapide en 38 ans d’histoire de la série de simulation aérienne.

D’autres données d’enregistrement depuis sa sortie reflètent ce que la communauté Microsoft Flight Simulator a déjà fait plus de 50 millions de vols avec plus de 3,5 milliards de miles parcourus jusqu’à la date. Pour le rendre plus graphique, sur Xbox ils comparent cette distance avec d’autres trajets: ce serait l’équivalent du vol 19 aller-retour de la Terre au Soleil ou faire le tour du monde 400 000 fois.

C’est vrai, même avec tous ces vols, la Terre entière n’a pas été visitée: pour l’instant les joueurs n’ont visité que 72% de la planète (en le divisant en équipages de 10 x 10 kilomètres), New York étant la destination la plus populaire. Ils soulignent également que 4 300 joueurs ont visité le siège de Microsoft, tandis que 7 000 ont visité Asobo, le développeur du jeu. Enfin, une donnée d’audience remarquable: au total Plus de 9,7 millions d’heures de Microsoft Flight Simulator vues sur Twitch.

Contenu bonus pour célébrer les bons nombres

Au vu de ces bonnes données, les responsables du jeu souhaitent annoncer certains Nouveautes pour célébrer le succès d’audience de Microsoft Flight Simulator. Pour cela, ils ont préparé toute une série de contenu qui arrivera au jeu dans sa prochaine grosse mise à jour, celle qui implémentera le mode réalité virtuelle le 22 décembre.

Le même jour, tous les joueurs de Microsoft Flight Simulator recevront un Livrée unique sur le thème du jeu. Sera également ajouté livrées que les chiens Rufus et Sam utilisé dans le spot de Noël Xbox. Enfin, le jeu sera mis à jour avec les effets météorologiques de ces dates de Noël, intégration de la neige et des surfaces glacées en temps réel fidèle à la réalité.

Microsoft Flight Simulator, qui en ce moment uniquement disponible sur PC, pour arriver à l’été 2021 sur Xbox Series X / S. Également trois mises à jour majeures sont prévues et quatre ou cinq mises à jour mondiales avec différents Mises à jour du monde. De plus, plusieurs surprises supplémentaires vous attendent.