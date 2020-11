Sony Playstation 5 :

Après une mise à jour majeure qui recrée en détail les villes japonaises et les environnements naturels japonais, Asobo Studio a publié le 24 novembre Mise à jour mondiale 2 pour Microsoft Flight Simulator. Le nouveau contenu gratuit du simulateur aéronautique de Xbox Game Studios se concentre sur États Unis, recréant avec plus de réalisme les villes, les vallées, les parcs, les aéroports et les monuments les plus emblématiques du pays américain.

Ainsi, cette deuxième mise à jour mondiale ajoute quatre nouveaux aéroports recréé à la main: Atlanta, Dallas / Fort Worth, Friday Harbor et New York Stewart. En même temps, améliorer visuellement les 48 aéroports déjà existante. Ils ont également introduit un nouveau système d’élévation du terrain qui recrée plus digne de confiance les montagnes, les rivières et d’autres endroits aux États-Unis.

A tout cela, il faut ajouter l’introduction de 50 points d’intérêtEn d’autres termes, des villes, des parcs naturels et d’autres lieux reconnaissables qui ont été recréés à la main avec beaucoup de détails. Vous pouvez voir la liste complète dans les notes de mise à jour, mais dans la bande-annonce officielle de la mise à jour, vous pouvez voir certains d’entre eux: la ville de New York, Maryland Chesapeake Bay Bridge, Washington District of Columbia, le Kennedy Space Center en Floride, la Monument Valley en Arizona et d’autres.

Améliorations des performances et plus de stabilité

De plus, le patch améliore les performances du jeu en optimiser le chargement de la photogrammétrie, tout en résolvant certains plantages et offre une stabilité générale au programme. Il a éliminé le trafic aérien longue distance lors de la lecture hors ligne, car «cela a entraîné une dégradation des performances au fil du temps». En outre, ils ont corrigé échecs du pilote automatique, ont apporté des modifications à l’interface et ajouté des paramètres par défaut pour divers sticks de vol.

Microsoft Flight Simulator est disponible en PC via le Microsoft Store, Steam et Xbox Game Pass à partir du 17 août. Asobo Studio travaille sur une version pour les consoles Xbox ainsi qu’un autre jeu pour Xbox Game Studios.