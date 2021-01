Sony Playstation 5 :

Microsoft Flight Simulator a été récemment mis à jour avec un patch gratuit qui comprenait deux grandes nouveautés: la compatibilité avec les casques VR d’une part et neige en temps réel autre. Désormais, Asobo Studio, les responsables du projet, a publié un bande annonce dans lequel il montre les beaux paysages hivernaux laissés par les chutes de neige de son titre de simulation de vol.

Et est-ce que Microsoft Flight Simulator collectez des données de Bings Map pour recréer la Terre à l’échelle réelle, mais il le fait avec une méthode qui ne peut réaliser cette photogrammétrie par satellite que lorsque le Soleil est à un moment de splendeur maximale au sol: c’est pourquoi jusqu’à présent les paramètres du jeu semblaient appartenir à un été perpétuel. Avec la nouvelle mise à jour, comme vous pouvez le voir ci-dessous ces lignes, Microsoft Flight Simulator acquiert une couleur blanche d’hiver magique.

D’autres mises à jour intéressantes à venir

Alors que Microsoft Flight Simulator s’éloigne de sa date de sortie gagne du contenu dans de grosses mises à jour comme celle-ci. Il met également à jour plusieurs régions du monde plus manuellement dans ce qui a été appelé Mises à jour du monde; Parmi ceux-ci, il en reste environ quatre ou cinq à arriver en 2021, selon les plans d’Asobo Studio, et des autres ils prévoient également d’en lancer autour de trois.

Également la sortie de ce jeu est prévue sur Xbox Series X / S et Xbox One, car pour le moment, il n’est disponible que sur PC: sa première sur consoles est également prévue pour cette année, notamment pour les mois d’été. Dans ces nouvelles plates-formes continuent de gagner des adeptes, même si sans y être, il a déjà dépassé les 2 millions de joueurs.

Dans notre analyse, nous disons de lui que “c’est l’une des expériences les plus étonnantes que nous ayons eues avec un jeu vidéo. En utilisant intelligemment les technologies et les données existantes, Microsoft Flight Simulator nous permet de devenir des pilotes avec un espace de jeu pratiquement infini: notre monde entier, avec ses grandes villes, ses petites villes, ses vallées profondes et ses immenses mers. La mise en route est facile grâce à ses options de support, et petit à petit nous apprendrons les tenants et les aboutissants de l’aviation.