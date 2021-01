Sony Playstation 5 :

Les grandes sociétés de technologie et de divertissement, Microsoft, Amazon et Google, se rapprochent de gros entreprises de l’industrie du jeu vidéo pour les acquérir. Au milieu de la semaine dernière, nous avons repris les déclarations de Brad Sams, journaliste spécialisé dans Microsoft, qui a assuré que de nombreux les grands studios reçoivent des offres d’achat. Sams lui-même a approfondi le sujet dans une vidéo sur sa chaîne YouTube.

«J’ai entendu beaucoup de conversations à huis clos sur les acquisitions dans l’industrie», dit-il dès la 12e minute de la vidéo insérée sous ces lignes. “Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. C’est compliqué voir quelles entreprises vont être prises par quels fournisseurs, mais je peux vous dire qu’il y a quelques grands noms du secteur concerné, par Microsoft inclus, mais vous avez également Amazon et vous avez également Google. “

Pour établir un parallélisme de l’importance de ces acquisitions sans donner de noms propres, Sams donne l’exemple de la acquisition de Codemasters (la société britannique spécialisée dans les jeux de conduite, comme la licence F1 et Dirt) par Electronic Arts. “Sony fait partie de la conversation, mais il ne semble pas que ce soit autant que Google et Amazon”, il ajoute.

L’initié assure qu’il connaît trois sociétés à acquérir ou qu’ils sont en négociations pour être, mais il ne sait pas quand les achats auront lieu ou l’annonce du même car ces mouvements nécessitent de nombreux négociations et exigences légales.

Amazon Luna, Google Stadia, Facebook Gaming et Xbox Game Pass ont besoin de propriétés intellectuelles

Sams donne deux raisons pour lesquelles les trois sociétés technologiques achètent des studios. “Tennis à Amazon et Facebook qui ont vraiment besoin de nouvelles propriétés intellectuelles Et vous avez Microsoft qui construit ce programme de jeu vidéo appelé Game Pass, et il y a beaucoup d’entreprises qui sont juste prises les unes sous les autres. »Amazon a publié Amazon Moon aux États-Unis à la fin de l’année dernière. Facebook Vous faites les premiers pas sur votre plateforme de jeu mobile en nuage. Google Stadia à la fin de 2019, mais c’est l’année dernière qu’elle a ouvert ses portes à tous les joueurs qui ne souhaitent pas payer d’abonnement.

L’autre raison est augmentation de la valeur économique de l’industrie du jeu vidéo pendant la pandémie de coronavirus, tandis que d’autres secteurs du divertissement et de la technologie voient les cours des actions baisser. “Les évaluations de ces sociétés de jeux mobiles sont grandit très vite comme l’industrie est … je ne veux pas dire condenser, mais soudain il y a nouveaux acteurs clés dans l’industrie », explique le journaliste dans la vidéo.

En septembre 2020, Microsoft a annoncé l’acquisition de ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars. L’achat, qui sera officialisé tout au long de 2021, est l’un des mouvements économiques les plus importants de l’industrie du jeu vidéo. Avec cet achat, Xbox Game Studios a ajouté à son catalogue toutes les propriétés intellectuelles de studios tels que Bethesda (The Elder Scrolls, id Software (Doom) et Arkane (Dishonored).