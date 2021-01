Sony Playstation 5 :

Microsoft a annoncé une télécommande Manette sans fil Xbox de couleur rouge. Il Réseau de presse sera vendu en magasin à partir de 9 février (déjà disponible en Chine) au prix de 64,99 $ (Le prix officiel des commandes en Espagne est de 59,99, mais cela n’a pas été spécifié) et suit le même schéma de couleurs que le Shock Blue annoncé l’année dernière: devant rouge; déclencheurs, leviers et boutons centraux de la même couleur; A, B, X et Y en noir transparent avec des lettres rouges à l’intérieur; D-Pad et déclencheurs noirs et arrière blanc.

La télécommande, compatible avec Xbox Series X / S, Xbox One, PC et appareils mobiles Grâce à sa connexion Bluetooth (il peut également être connecté en USB-C à l’ordinateur), il a le même texture rugueuse sur les boutons LB, RB, LT et RT que les commandes qui sont incluses dans les consoles Microsoft de nouvelle génération, facilitant la prise en main; aussi bien que Bouton Partager qui vous permet de prendre des captures d’écran et d’enregistrer des vidéos immédiatement sur les consoles de la marque et en utilisant Xbox Cloud Gaming sur mobiles.

Le Pulse Red possède également la technologie Entrée de latence dynamique lorsqu’il est utilisé avec la Xbox Series X et la Xbox Series S.Comme le reste des pads de la marque, il comprend un paire de piles Duracell et vous pouvez connecter des écouteurs stéréo en bas grâce au port 3,5 mm. Il apporte également un Code d’essai de 14 jours du Xbox Game Pass Ultimate.

Le Xbox Design Lab reviendra en 2021

Ainsi, Pulse Red rejoint les trois autres couleurs disponibles pour les contrôleurs Xbox Series X / S: Noir de carbone, blanc robot et bleu choc. Aussi, tout au long 2021 va réinitialiser le magasin Laboratoire de conception Xbox, vraisemblablement pour adapter les commandes aux pads des nouvelles consoles. Sur ce site, les joueurs peuvent créer des commandes au goût personnaliser la couleur des boîtiers, des déclencheurs, des boutons et des leviers au goût.