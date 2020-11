Sony Playstation 5 :

Phil Spencer espère transformer la Xbox en une application Smart TV au cours des 12 prochains mois. Avec un téléviseur et une manette, nous pourrions jouer à des jeux Game Pass via le cloud, avec xCloud, sans avoir besoin de consoles.

Microsoft vient de lancer ses deux consoles de nouvelle génération, Xbox Series X et Series S. Cependant, les consoles ne sont qu’une partie de sa stratégie globale dans le monde des jeux vidéo, qui est soutenue par Game Pass et services xCloud. Grâce au streaming, Microsoft a déjà fait ses jeux peut fonctionner dans le cloud sur les appareils Android.

Maintenant, la prochaine étape est les téléviseurs. Dans une interview avec The Verge, Phil Spencer, directeur de la Xbox, a révélé son intention de transformer la Xbox en une application de télévision intelligente. Et c’est quelque chose qui pourrait arriver dans un an.

“Je pense que vous allez voir cela dans les 12 prochains mois. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit qui va nous empêcher de faire cela”, a-t-il déclaré.

L’idée est de faire de la Xbox One une application de plus que celles intégrées aux téléviseurs intelligents, tels que Netflix ou YouTube. Vous auriez simplement besoin d’un téléviseur, d’un contrôleur et d’Internet pour commencer à jouer à des jeux Xbox (ceux inclus dans Game Pass), qui fonctionneraient à travers le cloud, pas besoin de console.

Il y a un mois, dans une autre interview, Spencer a déjà exploré cette possibilité. “Pouvez-vous imaginer que nous aurions quelque chose inclus avec l’abonnement Game Pass et que cela vous donne la possibilité de jouer à xCloud sur votre téléviseur avec une seule télécommande. ”

Actuellement, xCloud (inclus dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate) est proposé sur les appareils Android. Et il y a de nombreux indices que Nintendo a lancés pour intégrer xCloud sur Nintendo Switch …



Cependant, cela ne signifie pas qu’ils vont mettre de côté leurs consoles. En fait, il a de nouveau souligné dans l’interview que ne vous attendez pas à ce que ce soient les dernières grandes consoles à fabriquer. Spencer prédit un futur dans lequel le matériel de console et le cloud coexisteront, avec son xCloud, où il concurrencerait d’autres services tels que Google Stadia ou Amazon Luna.

Points pairs à un modèle hybride dans lequel le cloud est également intégré aux consoles, et qu’il pourrait permettre, par exemple, de jouer à des démos de jeux avant de les acheter via xCloud sur la console.

Ce qui est certain, c’est que 2021 sera une autre année clé pour Microsoft et Xbox, qui est à la pointe en utilisant toutes les possibilités que permet le streaming, et qui pourrait reconfigurer le monde des jeux vidéo tel que nous le connaissons …

