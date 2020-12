Sony Playstation 5 :

Microsoft a acheté Smash.gg, une plateforme web axée sur création de compétitions, tournois et événements e-sports. Aucune des deux sociétés n’a précisé dans quelle mesure la transaction a été réglée. De Smash.gg, ils assurent que continuera à fonctionner comme avant, mais ils auront plus de ressources grâce à son inclusion dans l’équipe Microsoft Content Services.

“Excellente nouvelle!”, A annoncé l’après-midi du 2 décembre Microsoft via le Twitter de MSN Esports. “Smash.gg rejoint Microsoft. Mêmes fonctionnalités d’organisation de tournois. La même équipe incroyable. Encore plus de soutien et d’opportunités. Soyez prêt à jouer! »Ce message est la seule déclaration officielle de Microsoft.

Grande nouvelle à tous! @smashgg nous rejoint chez Microsoft. Mêmes fonctionnalités d’organisation de tournoi. Même équipe incroyable. Encore plus de soutien et d’opportunités. Préparez-vous à jouer! – MSN Esports (@MSN_Esports) 2 décembre 2020

Depuis Smash.gg, ils ont été plus détaillés dans leurs informations: “Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que Microsoft a acquis Smash.gg! Avec cette acquisition, le La communauté Smash.gg et les organisateurs de tournois continueront de bénéficier de la plateforme Smash.gg, tandis que notre équipe bénéficiera de ressources et d’assistance supplémentaires au sein de l’équipe Microsoft Content Services. “

Pour l’instant, c’est comme d’habitude car notre équipe combinée continue de soutenir notre communauté et les organisateurs de tournois. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de cette acquisition pour renforcer davantage la communauté des sports électroniques et élargir la portée et l’échelle de https://t.co/TieVAfV74C. (3/3) – smash.gg (@smashgg) 2 décembre 2020

L’opération Smash.gg continuera inchangée à court terme

De plus, ils s’assurent que rien à changer sur votre plateforme, du moins à court terme: “Pour l’instant, comme d’habitude, notre équipe combinée continue de soutenir notre communauté et les organisateurs de tournois. Nous sommes ravis du potentiel de cette acquisition de autonomiser davantage la communauté des sports électroniques et élargir la portée et l’échelle de Smash.gg “.

“Depuis que nous avons commencé en 2015, notre objectif a été de créer des scènes eSports actives autour des jeux auxquels les gens aiment jouer », disent-ils dans une brève déclaration sur leur site Web. Aujourd’hui, nous sommes ravis de franchir la prochaine étape de ce voyage. faire équipe avec Microsoft pour aider à renforcer nos relations existantes et d’explorer de nouvelles opportunités. “Ils précisent que Smash.gg continuera à fonctionner comme” un plateforme e-sport en libre-service disponible pour les organisateurs de tournois dans toutes les communautés de joueurs. “