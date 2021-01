Sony Playstation 5 :

Microsoft a publié un article sur son site officiel dans lequel ils voulaient lister tous les jeux qui arriveront comme exclusivités console à Xbox Series X / S et Xbox One tout au long de cela 2021 qui vient de commencer, une liste qui comprend des titres de toutes sortes et des entreprises très différentes.

Ainsi, on y trouve des jeux très attendus tels que Halo Infinite, The Medium, la version console de Microsoft Flight Simulator, Scorn, l’intrigant Twelve Minutes (un thriller interactif auquel participent des acteurs tels que James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe) ou Warhammer 40K: Darktide.

Par curiosité, pour une raison quelconque Microsoft a décidé d’inclure également dans cette liste des œuvres qui ne sont pas exclusives aux consoles Xbox comme Psychonauts 2, The Yakuza Remastered Collection ou Yakuza 6: The Song of Life, des titres qui sortiront ou sont déjà disponibles sur PlayStation 4. Dans le même article, il souligne qu’ils ont voulu les ajouter pour leur arrivée directe sur Xbox Game Pass lorsque disponible.

La liste des exclusivités Xbox

Au dessous de nous vous laissons la liste complète des jeux afin que vous puissiez le consulter par vous-même et voir à quoi ressemble cette nouvelle année pour Xbox aujourd’hui, même si nous vous prévenons que la plupart d’entre eux n’ont toujours pas de date de sortie confirmée.

Au revoir (2021) The Artful Escape (2021) The Ascent (2021) The Big Con (2021) CrossfireX (2021) Dead Static Drive (2021) Echo Generation (2021) ExoMecha (2021) Exo One (2021) The Gunk (2021) Halo Infinite (2021) The Last Stop (2021) Lake (2021) Little Witch in the Woods (2021) The Medium (28 janvier) Microsoft Flight Simulator (été 2021) Psychonauts 2 (2021) RPG Time (2021) Sable ( 2021) Mépris (2021) Elle rêve ailleurs (2021) Déchiqueteurs (2021) Chanson de fer (2021) Tunique (2021) Douze minutes (2021)Inexploré 2: L’héritage du voyageur (2021)Warhammer 40K: Darktide (2021) Way to the Woods (2021) The Wild at Heart (2021) The Yakuza Remastered Collection (28 janvier)Yakuza 6: Le chant de la vie (25 mars)