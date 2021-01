Sony Playstation 5 :

Studios Mojang a annoncé par une déclaration sur son site officiel que juillet prochain pour fermer les serveurs de Minecraft Earth, votre expérience mobile de style Pokémon GO. Ils le font, disent-ils, parce que la crise de coronavirus cela a empêché sa conception basée sur «la libre circulation et le jeu collaboratif» de devenir une réalité. C’est pour ça que ont décidé de redistribuer les ressources dans d’autres domaines de l’étude.

Minecraft Earth a été annoncé il y a quelques années et J’ai commencé à marcher en Espagne en novembre 2019 avec une version à accès anticipé qui est arrivée dans notre pays peu de temps après sa première mondiale. Son intention était d’arriver petit à petit, mais le l’ambition de vos projets c’était tel que Mojang Studios avait même l’intention de lancer une ligne de figurines de collection avec une connectivité NFC de style Amiibo.

Une copie gratuite de Minecraft pour tous ceux qui ont effectué des achats dans le jeu dans Minecraft Earth

Avant d’arrêter de soutenir le jeu, Mojang Studios a publié une dernière mise à jour pour Minecraft Earth avec laquelle il prépare la fermeture finale dans quelques mois: cette version est la version finale du jeu et se compose de réduire nombre de ses principales fonctions, telles que les transactions économiques avec de l’argent réel, ou réduisez certaines de vos exigences d’objectif, telles que le coût des rubis ou le temps nécessaire à la construction.

Mojang Studios veut que cette dernière mise à jour fasse de Minecraft Earth le jeu le plus amusant du temps qu’il nous reste, même si nous devons jouer dans la sécurité de nos maisons. Pour ce faire, ils offriront aux joueurs qui auront accès à Minecraft Earth avant le 30 juin un ensemble de création de personnage et des bonus spéciaux. en plus tout le contenu finalisé qu’ils prévoyaient de publier petit à petit dans les mois à venir a été publié en même temps.

Être le 30 juin lorsque le support du jeu est complètement paralysé, et Le 1er juillet, il ne sera plus disponible dans les magasins numériques iOS et Android. Ceux qui ont effectué un achat en jeu jusqu’à aujourd’hui – depuis la nouvelle mise à jour, ce n’est plus possible – ils verront leurs rubis convertis en Minecoin pour pouvoir acheter des objets dans la boutique Minecraft et les utiliser dans d’autres jeux. De plus, tous ceux qui ont déjà effectué un achat dans Minecraft Earth recevront un copie gratuite de Minecraft pour PC dans sa version Bedrock (la dernière disponible).

Finalement, Mojang Studios voulait remercier les personnes qui ont joué et créé du contenu pour Minecraft Earth: “Nous sommes éternellement reconnaissants du talent incroyable de la communauté Minecraft. Ce n’était pas une décision facile et nous faisons tout notre possible pour que vous tiriez le meilleur parti de Minecraft Earth avant le coucher du soleil », indique le communiqué officiel.