Sony Playstation 5 :

le Noël Et comme chaque année, GTA Online et Red Dead Online sont mis à jour pour accueillir ces soirées attachantes. C’est vrai à sa manière: les modes en ligne de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 ont déjà reçu toute une série de nouvelles de Noël dont vos joueurs peuvent profiter pour déchaîner la folie de manière festive.

Neige et cadeaux dans GTA Online

Dans GTA en ligne Ce qui ressort le plus, c’est que la neige est venue au sud de San Andreas, laissant toute la ville enveloppée dans un magnifique paysage blanc. Soyez prudent lorsque vous conduisez, oui, la neige glisse. Certaines entreprises, telles que Diamond Casino & Resort, et l’accession à la propriété ont également reçu décorations de Noël.

Et, comment pourrait-il en être autrement, les joueurs de ce mode en ligne recevront cadeaux à Noël: Ceux qui visitent le sud de San Andreas Super Autos jusqu’au 30 décembre peuvent obtenir le Grotti Brioso 300 gratuit. De plus, il y aura plus de cadeaux sous forme de vêtements, de housses de véhicules et d’articles de Noël:

Cadeaux de vêtements: Le masque lumineux aux coutures voyantes, le pull rouge sang festif et le pull vert festif Cluckin ‘Cadeaux de couverture de véhicule: la housse Tartan pour les custom Ocelot Ardent, Buckingham Akula et Karin Technical, et la housse Candy Canes pour les fourgons Comet Safari, HVY APC et HVY Insurgent personnalisésUn pack de soins de Noël: avec la cartouche pyrotechnique, 20 fusées de feux d’artifice, un approvisionnement complet en collations et armures, 25 bombes collantes, 25 grenades, 10 mines de proximité et 10 Molotovs

Red Dead Online se transforme pour Noël

Dans Red Dead en ligne Nous recevrons également la visite du neige dans les cinq étatsainsi que des décorations de Noël et des chants de Noël dans la grande ville de Saint Denis et dans les distilleries. En cadeau, les joueurs peuvent obtenir libre la nouvelle variante d’hiver de l’Evans chez les armuriers locaux, ainsi que de pouvoir recevoir un coupon gratuit pour un manteau et une arme à répétition à aucun coût.

Il y aura bonus spéciauxComme d’habitude: les modes Tout compte: Arc et Flèche et Dernier combat auront leurs propres versions de vacances qui accordent le triple RDO $ et points XP à ceux qui les jouent. Il Rôle de chasseur de primes recevez également le double EXP personnage et RPG dans toutes les activités Bounty Hunter RPG, y compris les événements Fugitives et Bounty Hunter Free Roam pour célébrer l’arrivée du Le fugitif légendaire Virgil “The Shepherd” Edwards.

Il y a aussi des nouveautés dans les écuries, avec nouveaux chevaux turkmènes dans les variantes grise, noire, châtaigne et perle. La variante saisonnière de la version a été réactivée à l’achat. Fusil de chasse Krampus. Et bien sûr, il y aura aussi des réductions de Noël:

Rabais de Noël sur les jeux de rôle: 10 lingots d’or dans les alambics, 5 lingots d’or à la table du boucher, ainsi qu’une réduction de 30% sur tous les chariots marchands (y compris le chariot de chasse), tous les articles des liquoristes et les améliorations de la distillerie.Remises supplémentaires: 40% de réduction sur tous les fusils de chasse et 30% de réduction sur les articles des magasins de pays, les cartouchières et les ponchos, et toutes les races de chevaux arabes, de guerre, de travail et de course

Enfin, les joueurs de Red Dead Online qui se connectent à Prime Gaming Jusqu’au 18 janvier, ils recevront une récompense d’une carte de compétence gratuite et une offre de réduction de 50% sur un guide d’armes dans la clôture. Toutes les autres récompenses, telles qu’une licence gratuite Bounty Hunter et une récompense de décoration en améthyste taillée pour le chariot Bounty Hunter, sont toujours disponibles pour les abonnés Prime Gaming.