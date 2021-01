Sony Playstation 5 :

Red Dead Online, le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2 maintenant disponible en tant que jeu autonome, obtient cette semaine une mise à jour avec laquelle Rockstar a l’intention de célébrer la nouvelle année– Réductions, articles gratuits, bonus et plus pour les cow-boys partant à la découverte de la frontière cette semaine.

Pour commencer, les joueurs qui souhaitent redémarrez votre Honor ils peuvent le faire une fois gratuitement. Il y a aussi réductions sur la modification de l’apparence du personnage, qui au cours de cette semaine coûtera la moitié pour faciliter les objectifs de la nouvelle année à ceux qui veulent un changement de look. Dans ce sens, coupes de cheveux gratuites dans tous les barberas jusqu’au 11 janvier et boissons gratuites dans toutes les salles de classe tout au long de la semaine.

Bonus de rôle, triple XP, remises et avantages Prime Gaming

Concernant les bonus de rôle, Les naturalistes et les collectionneurs ont un bonus dans leurs ventes cette semaine: Les premiers pourront vendre des échantillons à Harriet Davenport pour 50% de plus que leur prix habituel, tandis que les seconds pourront obtenir 30% de RDO $ en plus pour la vente de sets complets. D’un autre côté, les joueurs peuvent profiter du Triple XP sur les missions Land of Opportunity et les missions Free Roam.

Si nous parlons de rabais, cette semaine il y a une bonne gamme d’articles à prix réduit. Ils sont les suivants:

60% de réduction sur toutes les munitions 50% de réduction sur tous les aliments, boissons alcoolisées et ethniques 40% de réduction sur tout l’équipement pour chevaux (selles, sacoches, étriers, couvertures et cornes) 30% de réduction sur tous les revolvers, écuries, ethnies et nourriture pour chevaux 30% de réduction sur tous les ensembles de vêtements Legendary Ram dans la boutique de Gus

Enfin, et comme d’habitude, le Membres Prime Gaming recevront certains avantages en associant leur compte au Rockstar Social Club: ceux qui le feront recevront une licence gratuite Bounty Hunter, une mise à niveau gratuite de la carte de compétence, une couverture améthyste garnie pour le char Bounty Hunter et une offre de 50% sur un guide de pistolet sur la clôture.