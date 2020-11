Sony Playstation 5 :

Red Dead Online sera mis à jour avec nouveau contenu, récompenses, bonus et avantages pour préparer sa sortie indépendante le 1er décembre, lorsque à venir sur PS4, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC séparément à un prix promotionnel de 4,99 en Espagne.

Les joueurs du mode en ligne Red Dead Redemption 2 pourront profiter la semaine prochaine d’un Extension d’artisanat de chasseur de primes, auxquels s’ajouteront de nouveaux équipements et compétences de prestige à débloquer dans le 10 nouveaux niveaux de rôle, ainsi que de nouveaux objectifs qui comprendront Fugitifs légendaires. UNE nouveau Outlaw Pass avec 100 niveaux supplémentaires.

Bonus, remises et récompenses pour Prime Gaming

A l’occasion de l’arrivée de cette extension il y aura bonus supplémentaires sur les missions Bounty Hunter, qui au cours de cette semaine accordera le double d’EXP. Il y aura également des bonus d’EXP doublés sur toutes les missions Land of Opportunity et jouer dans un gang fournit des RDO $ et EXP supplémentaires à tous ses membres dans les missions et missions de chasseurs de primes et les événements Free Roam.

En ce qui concerne la remises hebdomadaires, ce sont les objets qui peuvent être trouvés en promotion dans le Catalogue Wheeler, Rawson & Co. de Red Dead Online cette semaine:

40% de réduction sur toutes les tenues, y compris les tenues de RPG, 30% de réduction sur toutes les armes de relecture, 30% de réduction sur tous les pistolets, 30% de réduction sur le revolver Schofield, 30% sur tous les chevaux, 30% de réduction sur toutes les montures et Montures améliorées30% de rabais sur tous les manteaux30% de rabais sur tous les gilets

La promotion accordée récompenses aux membres de Prime Gaming qui lient leur compte au Rockstar Games Social Club: cinq récompenses gratuites de phéromones d’animaux légendaires, 6000 XP naturaliste, Free Wild Camp et Free Katata Uapit Coat, créés avec le peau du légendaire uapit Katata. Aussi, si vous liez avant le 21 décembre vous recevrez un gratuit Cheval breton et RDO 100 $.