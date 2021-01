Sony Playstation 5 :

Shigeru Miyamoto est l’un des noms les plus reconnus de l’industrie du jeu vidéo. Créateur de sagas comme Super Mario, The Legend of Zelda ou Star Fox, parmi de nombreux autres titres, leurs avis ne passent pas inaperçus par les médias. Lors d’un entretien avec le magazine The New Yorker, Miyamoto a voulu aborder l’une des questions les plus controversées du secteur: la violence qui imprègne nos jeux vidéo préférés. D’accord? Est-ce faux? Voici son avis à ce sujet: “C’est la nature humaine … je ne pense pas que ce soit nécessairement mauvais”.

Miyamoto, violence dans les jeux vidéo et les monstres

Bien que la plupart des jeux Shigeru Miyamoto développés avec Nintendo sont destinés à être appréciés par un public familial, la vérité est que le concepteur a une opinion assez flexible en matière de violence dans les jeux vidéo. “Je crois que les êtres humains sont programmés pour ressentir de la joie lorsque nous lançons une balle et frappons une cible“, Explique.

“C’est la nature humaine… Je ne pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose qu’il y ait des études qui se concentrent vraiment sur cette mécanique simple, mais ce n’est pas idéal pour tout le monde de le faire simplement parce que c’est le genre de jeu qui se vend bien“, souligne-t-il. En ce sens, Miyamoto prône le fait que les développeurs Explorez également d’autres façons de vous amuser avec les jeux vidéo, et ne pas se concentrer uniquement sur cette option.

“Même les monstres ont une raison, et une raison pour laquelle ils sont tels qu’ils sont.”

Une autre caractéristique que l’on peut voir dans les jeux vidéo de Miyamoto fait référence à la présence de monstres, que les joueurs doivent éliminer et tuer à plusieurs reprises pour continuer à progresser et à survivre. On retrouve les goombas dans Mario, et les multiples créatures que Link doit contourner dans The Legend of Zelda. À cet égard, Miyamoto soutient également que tuer des monstres ne devrait pas toujours être le seul objectif de jeux vidéo:

“Je résiste aussi à l’idée qu’il n’y a rien de mal à tuer tous les monstres. Même les monstres ont une raison et une raison pour laquelle ils sont tels qu’ils sont », dit Miyamoto.« C’est quelque chose auquel j’ai beaucoup réfléchi … Ce serait formidable si les créateurs de jeux vidéo prenaient plus de mesures pour changer de perspectiveplutôt que de toujours regarder une scène sous l’angle le plus évident. “

“Ce serait formidable si les fabricants de jeux vidéo prenaient plus de mesures pour changer de perspective”

Lorsqu’il s’agit de changer la perspective à partir de laquelle nous voyons une action, Miyamoto utilise un exemple très simple dans l’interview: “Disons que vous avez une scène dans laquelle un cuirassé coule. Quand vous le regardez de l’extérieur, cela pourrait symboliser une victoire dans une bataille. Mais un cinéaste ou un écrivain changera de perspective celle des gens sur le bateau, permettre au spectateur de voir de près l’impact humain que l’action a eu“.

Dans d’autres nouvelles liées à la création japonaise, l’équipe de développeurs de Star Fox pour SNES a récemment rappelé ce que c’était de travailler avec Miyamoto, qui n’a apparemment pas arrêté de fumer dans les bureaux. Ceci et bien d’autres anecdotes peuvent être trouvés dans le documentaire High Score, disponible dans le catalogue Netflix Espagne.