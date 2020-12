Sony Playstation 5 :

L’étude sud-coréenne NPIXEL a annoncé Chrono Odyssey, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) avec une fenêtre de lancement prévue pour 2022 dans PC (Windows), appareils mobile (Android et iOS) et consoles “multiplateformes de nouvelle génération”, qui indique une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X / S, comme expliqué dans un Triler CGI avec des graphismes photoréalistes. Vous pouvez voir des captures d’écran de la vidéo et arts conceptuels à la fin de cette nouvelle; un aucun gameplay enseigné.

NPIXEL, connu pour son MMO Great Saga, développe le titre, qu’ils appellent un “RPG en ligne massivement multijoueur de fantasy pica dans l’espace-temps”, avec Unreal Engine 4. Cela s, être adapté à la fois visuellement et par rapport au gameplay et aux contrôles pour chacun des systèmes dans lequel lancer. En outre, ils veulent former un récit transmédia se développer à travers des livres, des bandes dessinées et des drames (séries coréennes d’action en direct).

«Ce projet imagine l’histoire des membres d’une organisation spéciale,« Idraiginn », qui a mené à une énorme guerre contre 12 dieux», disent-ils sur le site officiel du projet, qui présente Spike Bong-gun Bae en tant que réalisateur (DK Online, Seven Knights) et avec Cris Velasco sur la bande originale (God of War, Overwatch, Starcraft).

Un MMO ambitieux à tester en 2021

Ils promettent des histoires immersives, des graphismes réalistes et un immense univers: “Les joueurs peuvent également profiter d’un système d’emploi unique, des cartes qui transcendent le temps et l’espace, des donjons aléatoires qui utilisent plusieurs espaces, Contenu de royaume contre royaume à grande échelle, stratégie élevée et excellentes actions de combat. “Il y aura une version de test en 2021, bien qu’il n’ait pas été confirmé pour quelles plates-formes.

Les sociétés d’investissement Aspex, SAEHAN Venture Capital et Altos Ventures ont doté NPIXEL (qui coproduit le jeu avec GAMEPLEX) de 30000 millions de wons sud-coréens, ce qui représente plus de 22 millions d’euros au changement actuel. Il n’a pas été précisé si le jeu sera gratuit, à paiement unique ou s’il aura un type d’abonnement.