Sony Playstation 5 :

Le magazine japonais Famitsu a publié, une fois de plus, données de ventes de la semaine dernière au Japon jeux physiques et consoles, une liste encore une fois complètement dominée par Commutateur Nintendo, une console qui continue de profiter d’un énorme coup de pouce dans le Pas del Sol Rising.

Les jeux les plus vendus de la semaine au Japon

Être plus précis, le titre le plus vendu de la semaine était Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, une production Konami qui totalise 87 087 exemplaires et atteint 1,5 million de ventes totales. Bien sûr, Animal Crossing: New Horizon reste également au sommet avec 45124 unités, dépassant ainsi le 6,5 millions unités au Japon uniquement.

Comme on dit, les dix jeux les plus vendus ont été pour l’hybride Nintendo et juste en dessous vous pouvez trouver la liste complète.

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) 87087 (1 510 537)[NSW] Traversée d’animaux: Nouveaux horizons (Nintendo) 45 124 (6 517 609)[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) 44.282 (2.202.001)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) 34027 (3,575,063)[NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) 24.189 (4.092.228)[NSW] Jeux de clubhouse: 51 Classiques mondiales (Nintendo) 21086 (586 089)[NSW] Minecraft (Microsoft) 19 933 (1 760 384)[NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo) 14069 (513225)[NSW] Splatoon 2 (Nintendo) 13895 (3732158)[NSW] Super Mario Party (Nintendo) 12 885 (1 787 548)

Les consoles les plus vendues de la semaine au Japon

Quand il s’agit de consoles, Nous avons à nouveau Nintendo Switch sur le trône avec des ventes s’élevant à 167596 unités en ajoutant celles de son modèle standard et Lite. Ensuite et beaucoup plus loin serait PlayStation 5 avec 11 164 unités entre ses deux versions, étant celle avec un lecteur de disque le plus populaire.

Ensuite, nous vous laissons la liste complète des consoles les plus vendues

Switch 134.102 (14.647.069) Switch Lite 33.494 (3.173.022) PlayStation 5 9921 (224.149) PlayStation 4 6802 (7.740.038) PlayStation 5 Digital Edition 1.243 (52.797) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) 551 (1.152.021) Xbox Series X 63 (25037) Xbox Series S 46 (6,630) PlayStation 4 Pro 18 (1575548)