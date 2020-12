Sony Playstation 5 :

Le marché du film en Chine est de plus en plus important et plus encore dans un monde où la plupart des cinémas occidentaux sont fermés ou restreints, alors qu’en Chine la normalité est déjà revenue. C’est pourquoi la première de Monster Hunter: The Movie, l’adaptation du réalisateur Paul WS Anderson avec Milla Jovovich, avait l’espoir de faire son plus gros chiffre d’affaires dans le pays, mais on peut dire qu’elle n’a pas pris un bon départ. . Un dialogue entre soldats est devenu viral parce qu’il est considéré comme raciste avec les Asiatiques, forçant leur retrait en seulement 24 heures.

L’analyste Daniel Ahmad a suivi la controverse depuis sa création. Partie d’un dialogue dans lequel un personnage dit “regarde mes genoux”; un autre répond “de quel genre de genoux s’agit-il?” et le premier répond «chinois». C’est un jeu de mots pour le son en anglais -knees, chinois- qui rappelle avec un jeu de mots d’enfants -Chinois, japonais, genoux sales regardent ces ensembles de fous-. Le gag supposé n’a pas été très drôle en Chine et la maladresse du distributeur est surprenante, considérant que ce devait être son marché principal.

Quoi qu’il en soit, cela se passe à peu près aussi bien que prévu en Chine où il est lié à la rime / phrase “Chinois, japonais, genoux sales – regardez-les?” ce qui est considéré comme offensant. pic.twitter.com/pQCFNQ86Je Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 4 décembre 2020

Capcom n’a pas tardé à publier un communiqué sur les réseaux sociaux indiquant qu’il connaissait la situation, même si en quelques heures à peine le clip circulait déjà sur Internet appelant au boycott. L’un des premiers effets peut être vu dans l’attentat à la bombe – vague d’analyse avec son super – à Monster Hunter World sur Steam – avec des mentions du genou et même l’accompagnant de moqueries de la mort de George Floyd aux États-Unis sous le genou d’un la police et le film reçoit des critiques négatives dans le pays, ce qui fait baisser sa note moyenne. Finalement, la pire campagne publicitaire du jour de sa première.

En attendant, sur la page de revue de Monster Hunter World (Steam). Le film reçoit également de nombreuses critiques négatives sur des sites de films chinois comme Douban. Sa cote a beaucoup baissé ces dernières heures. pic.twitter.com/K82zB3zfxt Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 4 décembre 2020

Retrait et jusqu’à la première d’une nouvelle édition

Monster Hunter: The Movie Ser modifié à nouveau pour supprimer la boîte de dialogue qui a créé la controverse, comme rapporté sur les réseaux sociaux, avec une nouvelle première à une date ultérieure. La question est de savoir si le mal a déjà été fait et au moins en récupérer le coût, ce qui est assez difficile: en Asie, ce n’est pas le bienvenu et en Occident la situation dans les cinémas est très compliquée.

Cela a été annoncé! On dirait que c’est vrai. Il confirme également que le film sera réédité à une date différente. pic.twitter.com/FJl9sbmHvX William (@ wsepulved32) 5 décembre 2020

Le film Monster Hunter a été retiré des salles de cinéma en Chine juste un jour après sa sortie Cela s’est produit après une forte réaction sur les réseaux sociaux sur une scène considérée comme offensante (ci-dessous). On ne sait pas si le film reviendra Voici un fil pour expliquer la situation: https://t.co/9NbV3imLxA Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 5 décembre 2020

Mise à jour: Les exposants des cinémas viennent de recevoir une nouvelle notification indiquant que le plan de publication de nouvelles copies (suppression de la scène) de Monster Hunter a été suspendu. Cela signifie presque qu’il est interdit ici. https://t.co/ckqflJcu2w Gavin (@ gavinfeng97) 5 décembre 2020

L’histoire de Monster Hunter: Le film suit les traces de l’unité Artemis, un groupe de soldats – inspiré par une collaboration des jeux avec Metal Gear Solid – qui rencontre le monde dangereux de Monster Hunter, où une série de Les chasseurs – parmi eux Tony Jaa – apprendront aux soldats à se battre contre des créatures dangereuses. “Face à un danger si grand qu’il pourrait menacer de détruire son monde, ilLes guerriers courageux combinent leurs compétences uniques pour s’unir dans la dernière bataille“dit le synopsis.