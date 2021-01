Sony Playstation 5 :

Capcom a annoncé celui qui pourrait devenir le grand cauchemar des collectionneurs: une série de figurines amiibo Monster Hunter Rise dorées dont la diffusion ne pourrait guère être plus limitée, car les acquérir semble être une véritable odyssée.

Quelques chiffres très spéciaux et difficiles à obtenir

Comme vous pouvez le supposer, Ces chiffres seront des répliques de ceux qui seront commercialisés normalement (c’est-à-dire un d’un Canyne, un autre d’un Felyne et un autre qui représente le Magnamalo, le nouveau monstre phare du jeu), bien qu’avec la différence qu’au lieu d’avoir des couleurs standard, ils seront complètement or.

Les attraper nous devrons acheter un code de téléchargement numérique pour le jeu dans un magasin 7-Eleven au Japon. En faisant cela, Nous participerons à un tirage au sort pour avoir une chance d’être touché par l’un de ces personnages. Par curiosité, la dernière fois que Capcom a fait une promotion de ce type, seules 10 figurines d’une version dorée de Mega Man ont été fabriquées, il faut donc s’attendre à ce que cette fois, quelque chose de similaire se produise.

Oui, même s’ils deviennent certains des amiibo les plus étranges du marché, il semble qu’ils ne surclasseront pas la version argent et or de la figurine Monster Hunter Stories, car un seul exemplaire de chacun a été fabriqué et offert comme prix lors d’un tournoi Capcom organisé en 2017.

La chasse aux monstres est de retour sur Switch

Monster Hunter Rise Il sera lancé exclusivement pour Nintendo Switch le 26 mars en Espagne, nous proposant une nouvelle aventure d’action pleine de missions et de monstres à chasser seul ou en compagnie d’autres joueurs.

Nous vous rappelons qu’il existe actuellement une démo disponible que vous pouvez télécharger sur l’eShop. Dans Vandal nous avons pu le tester et nous vous avons dit que “Capcom va montrer avec Monster Hunter Rise que la machine Nintendo est très capable d’accueillir de grandes productions”.