Capcom a publié une publicité télévisée japonaise pour Monster Hunter Rise, le nouveau titre de la saga à succès qui arrivera sur Nintendo Switch le 26 mars, en Espagne et dans le reste du monde. Avant cette date, en janvier, les utilisateurs de la console pourront essayer une démo pour une durée limitée qui propose du multijoueur -pour les abonnés de Nintendo Switch Online- et qui permet d’essayer des mécaniques comme le Wirebug et de rencontrer les nouveaux camarades, le Canyne.

Monster Hunter Rise est un jeu qui suivez la formule habituelle de la saga, proposant d’incarner un chasseur qui doit tuer des bêtes pour, avec leurs restes, fabriquer de nouvelles armes et armures qui nous permettent d’aller vers des objectifs de plus en plus puissants et compliqués. Le jeu sera le premier à utiliser le RE Engine -la technologie des trois derniers Resident Evil ou Devil May Cry 5- sur Nintendo Switch et, comme le veut la tradition dans la saga, nous pourrons partir à la chasse à la fois seuls et en compagnie d’amis. trois autres joueurs, soit localement avec plusieurs consoles, soit via Internet.

Trois éditions: standard, deluxe et collector

Lorsque Monster Hunter Rise arrive dans le magasin, 26 mars 2021 être disponible en trois éditions. La la norme proposer le jeu au format physique ou numérique (en eShop) pour 59,99. La Édition deluxe, également dans les deux formats, incluent les produits cosmétiques et armures suivants pour 69,99:

Chasseur Ensemble d’armure en couches “Kamurai” Ensemble d’armure en couches de camarade Canyne “Collier de Shuriken” Ensemble de gestes de pièce d’armure en couches de camarade “Collier de poisson” (4 sauts) Ensemble de pose de samuri “Coiffure de Kabuki” Peinture faciale de queue de cochon Izuchi ”

UNE Edition collector (confirmé pour l’Espagne) qui comprendra tout le contenu de l’édition Deluxe, plus un pack d’autocollants monstre, une épingle Kamura Mark et la figurine Amiibo Magnamalo. Cet amiibo, ainsi que deux autres Camarade Canyne et camarade Felyne, ils peuvent être achetés séparément et débloquer des ensembles d’armures spéciaux dans le jeu. Ceux qui réservent l’une des éditions recevront:

Camarade Canyne “golden retriever” Armure superposée Camarade “chat de la forêt” Armure superposée Talisman du débutant, pour une aide supplémentaire au début du jeu