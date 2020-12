Sony Playstation 5 :

Monster Hunter Rise sera disponible prochainement 26 mars 2021, auquel moment les joueurs espagnols et les joueurs du monde entier pourront profiter de ce titre en Commutateur Nintendo. À l’approche de cette date, Capcom a partagé via ses réseaux sociaux nouvelles images et vidéos qui montrent le Personnages principaux de cet épisode. Nous savons que le jeu bénéficiera d’une démo en janvier.

Monster Hunter Rise, une nouvelle aventure sur Nintendo Switch

Le compte Twitter officiel de Chasseur de monstre a été en charge de la publication de matériel lié à Monster Hunter Rise. Par exemple, nous avons pu rencontrer Hinoa avec une nouvelle vidéo et un nouveau concept artistique: “Pour elle, vous êtes pratiquement une famille pour elle, alors Je ferai de mon mieux pour aidersurtout en préparation de l’imminence de Rampage », explique Capcom en référence aux hordes imminentes de monstres.

Nous avons également eu l’occasion de rencontrer Yomogi le chef, décrite comme “une fille vive qui est une grande cuisinière”. À son tour, Capcom nous a également présenté Fugen l’Ancien, le chef du village de Kamura. De même, Capcom a présenté des skins pour nos chiens et chats de compagnie, en plus de souligner comment nous devons utiliser Essaim de Giganha contre nos ennemis. Vous pouvez jeter un œil à toutes les images et vidéos ci-dessous:

Art Conceptuel Monster Hunter Rise: Hinoa the Quest Maiden; une jeune fille brillante en charge des quêtes de village. #MHRise 📜 https://t.co/GMfFWWuwuZ pic.twitter.com/m6bShv1bZC— Monster Hunter (@monsterhunter) 22 décembre 2020

Rencontrez Hinoa, la fille de quête chargée de gérer les quêtes de village dans #MHRise. Pour elle, vous êtes pratiquement de la famille, alors elle fera tout ce qu’elle peut pour vous aider, en particulier pour se préparer au Rampage imminent. pic.twitter.com/MSY94sUFzo— Monster Hunter (@monsterhunter) 22 décembre 2020

Art conceptuel Monster Hunter Rise: Yomogi le chef; une fille vivante qui est une excellente cuisinière. #MHRise 🍡 https://t.co/GMfFWWuwuZ pic.twitter.com/ErF2M1TV8E— Monster Hunter (@monsterhunter) 23 décembre 2020

Art Conceptuel Monster Hunter Rise: Fugen l’Ancien; le leader fiable du village de Kamura. #MHRise ⚔️ https://t.co/GMfFWWuwuZ pic.twitter.com/S5ByVP1bZR— Monster Hunter (@monsterhunter) 21 décembre 2020

Monster Hunter Rise Concept Art: Cohoot, votre compagnon de reconnaissance. 🦉 #MHRise pic.twitter.com/a8hpLKWJJg— Monster Hunter (@monsterhunter) 18 décembre 2020

Surveillez vos pas lorsque vous pataugez dans la forêt inondée … de peur de vous faire prendre par une école affamée de Giganha! Lancez-les de la viande crue pour stimuler leur appétit et submerger votre proie. #MHRise pic.twitter.com/ZYHHT1Qv6a— Monster Hunter (@monsterhunter) 24 décembre 2020

Tout le monde passe des vacances reposantes? Laissez-vous inspirer par notre Retriever Palamute et Forest Cat Palico ici.https: //t.co/3wLpViBagX pic.twitter.com/B73eBsNiSR— Monster Hunter (@monsterhunter) 27 décembre 2020

Monster Hunter Rise, chasse

Monster Hunter Rise peut être apprécié sur Nintendo Switch via trois options d’achat. D’une part, nous trouvons la version standard, disponible en version physique et numérique, au prix de 59,99. Il y a aussi le Édition deluxe, également en formats physiques et numériques, pour 69,99; Cette édition comprend des objets cosmétiques et des armures. De plus, on trouve l’édition collector, qui offre tout ce qui précède avec un pack d’autocollants monstre, une épingle Kamura Mark et l’amiibo Magnamalo.