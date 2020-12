Sony Playstation 5 :

Monster Hunter Rise à venir exclusivement sur Nintendo Switch le 26 mars prochain, bien qu’en janvier j’aurai une démo gratuite – et temporaire – dans l’eShop de la console. Par conséquent, pour ouvrir la voie au lancement, Capcom a publié une série de vidéos mettant en vedette diverses armes que nos chasseurs de monstres peuvent utiliser dans ce nouvel opus.

Les deux premières armes présentées sont des armes de mêlée: d’une part, les Lance, un outil idéal pour les combats où la dextérité en défense et en évasion est requise qui a également une attaque spéciale, Twin Vine, qui vous permet d’accrocher le monstre pour vous en rapprocher pendant que vous vous défendez. D’autre part, le Longue épée Il a un style plus rapide de coupes consécutives et une puissante contre-attaque appelée Serene Pose.

Arbalète lourde et arbalète légère Monster Hunter Rise

En plus de ces deux armes, Capcom a également introduit deux armes à distance Monster Hunter Rise. Tout d’abord, nous pouvons voir le Arbalète lourde, un outil puissant qui vous permet de tirer de loin en utilisant des munitions Wyvernheart ou Wyvernsnipe et qui contrecarre sa lourdeur avec Free Silkbind Glide, un mouvement spécial qui favorise le repositionnement.

le Arbalète légère, une variante plus agile de la précédente qui permet une plus grande liberté et vitesse de mouvement. Il est idéal pour toutes sortes de stratégies, des fusillades rapides aux coéquipiers de soutien. Il a un mouvement spécial, Fanning Vault, que nous pouvons utiliser pour voler dans les airs et tirer d’en haut ou gagner du temps pour recharger.

Monster Hunter Rise sera mis en vente en trois éditions: la la norme être disponible en version physique et numérique pour 59,99. L’édition De luxe Il peut également être trouvé dans les deux formats pour 69,99 en incluant des add-ons cosmétiques et d’armure pour le jeu. Enfin l’édition collectionneur -dont le lancement a été confirmé en Espagne- apportez tout le contenu du précédent en plus d’un pack d’autocollants monstres, d’un pin Kamura Mark et de l’amiibo Magnamalo.