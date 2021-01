Sony Playstation 5 :

Capcom publié le 8 janvier dernier a manifestation de Monster Hunter Rise, le premier opus de la saga de chasse aux monstres conçu exclusivement pour Commutateur Nintendo; et en même temps, le premier jeu de la série qui utilise le moteur RE (utilisé dans Resident Evil VII et les remakes des deuxième et troisième tranches, ainsi que dans Devil May Cry 5) et le premier jeu de console hybride à l’utiliser. Les attentes d’un point de vue technique sont élevées, et il n’est donc pas surprenant que plusieurs YouTubers aient publié Vidéos analysant la résolution du jeu, son framerate et comparatif avec les deux versions précédentes: Monster Hunter World et Monster Hunter Generations Ultimate.

Commençons par la vidéo de TheAnalystDeBits. Tout d’abord, le framerate des sections qui peuvent être jouées dans la démo est très stable, avec 30 images par seconde qui tombent rarement en dessous de ces chiffres. Concernant la résolution, en mode bureau varie entre 828p et 756p (résolution plus faible plus habituelle) et en mode portable ça varie entre 648p et 576p (plus habituel le dernier chiffre).

Aussi, dans le mode portable la qualité des textures, des reflets et du filtrage anisotrope est réduite. Dans la vidéo, insérée sur ces lignes, le dessiner la distance, la qualité des textures et des motifs, la netteté des ombres et fait une brève comparaison avec le Monster Hunter World sur PlayStation 4, qui utilise un autre moteur graphique (MT Framework 3.0), mais utilise un style visuel similaire.

Comparaisons avec World et Generations Ultimate

Dans la vidéo que vous voyez ci-dessus de Nintendo Enthusiast, ils ont mis la démo de Monster Hunter Rise et la version Xbox One de Monster Hunter World (fonctionnant sur une Xbox Series X). Enfin, dans la vidéo suivante de Nintendo Galaxy, une comparaison du nouveau jeu avec Monster Hunter Generations Ultimate, une version Switch haute définition d’un titre, Monster Hunter Generations, pour Nintendo 3DS.

Monster Hunter Rise atteindra ensuite les magasins en Espagne et dans le reste du monde 26 mars 2021.