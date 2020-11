Sony Playstation 5 :

Le film Monster Hunter s’ouvre dans quelques jours, le 4 décembre, et Capcom accompagne l’adaptation cinématographique avec du contenu et des événements pour Monster Hunter World: Iceborn. C’est, comme on peut le voir dans la vidéo publicitaire et les images, dans l’inclusion de un personnage avec le visage et la voix de Milla Jovovich, qui joue Artemis dans le film de Paul WS Anderson. Il y a deux missions spéciales avec des récompenses pour ceux qui osent participer.

Cette mission qui débute le 4 décembre nous fera chercher Diablos Negra -qui est apparu dans les premiers trilers du film- seul, puis un grand Rathalos. Ce ne sont pas des tâches faciles, ne sera disponible que pour les joueurs ayant atteint le rang de maîtreMais passer à travers la chasse vous récompense avec de l’équipement, une armure, de nouveaux titres et plus encore. De plus, à partir du 27 novembre, tous les joueurs d’Iceborne pourront obtenir un pack d’objets d’aide à durée limitée simplement en se connectant au jeu.

Les monstres de Capcom sur grand écran

Milla Jovovich, Ron Perlman, Meagan Good, Diego Boneta, TI Harris et Tony Jaa affronteront les énormes créatures créées par Capcom dans le succès Monster Hunter; Monster Hunter World est en fait le jeu le plus vendu de l’entreprise dans son histoire et approche les 17 millions. L’histoire du film nous raconte comment l’unité d’Artemis rencontre le monde dangereux de Monster Hunter, où une série de chasseurs – dont Tony Jaa – apprendront aux soldats à se battre contre des créatures dangereuses. “Face à un danger si grand qu’il pourrait menacer de détruire son monde, Les braves guerriers combinent leurs compétences uniques pour s’unir dans la dernière bataille“dit le synopsis.