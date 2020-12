Sony Playstation 5 :

Monster Hunter World: Iceborne est la première extension majeure à recevoir le jeu primé Monster Hunter World, disponible en Espagne depuis 2018. Ce contenu, avec un thème hivernal fort et toute une avalanche d’actualités, était commandé par Daisuke Ichihara. Aujourd’hui, nous avons appris qu’après avoir été responsable d’Iceborne en tant que directeur, Ichihara a pris la décision de quitte Capcom pour le studio de développement ILCA. Maintenant, il exerce les fonctions de Directeur de la division développement de Kyoto de l’ILCA.

Monster Hunter World: Iceborne dit au revoir à son directeur

“Vous ne vivez qu’une fois, non?”, était la question que Daisuke Ichihara posé à CGWORLD.JP, faisant écho à son départ de la société Capcom. «Je voudrais bâtir une organisation qui puisse faire les propositions d’un personnel qui a quelque chose à créer. J’ai rejoint l’entreprise en tant qu’employé à mi-carrièremais je veux vraiment construire cette jeune organisation ensemble. “

En plus de diriger le développement de l’extension Iceborne, Ichihara était également responsable du jeu vidéo Monster Hunter Generations Ultimate, qui a fait ses débuts sur Nintendo Switch en 2018, offrant aux utilisateurs une version étendue du jeu original qui a fait ses débuts sur Nintendo 3DS. ILCA, pour sa part, est une entreprise qui s’occupe de couvrir un large éventail de projets: du développement de jeux vidéo à la production vidéo, en passant par les projets de réalité virtuelle et les projets industriels, en défendant l’idée de “franchir les sexes et les frontières”.

En plus d’avoir un bureau central et les deux bases du Shinjuku Studio à Tokyo, ils ont également des divisions à Kyoto – où Ichihara ferait partie – et à Nagoya. “Actuellement, plus de 90% de notre travail se concentre sur les jeux vidéo, mais nous ne prétendons pas nous appeler une entreprise de jeux vidéo », dit-il. Toshiyuki Takamori, directeur de l’ILCA, dans l’interview CGWORLD.JP susmentionnée.

Pour l’instant, nous devrons attendre de savoir quels sont les projets qui bénéficieront de la collaboration et du travail d’Ichihara. Pour sa part, Capcom a l’intention de poursuivre l’expansion de la saga Monster Hunter: Ryozo tsujimoto, producteur de la saga, Sostena a souligné que cette propriété est encore “jeune” et ils ont confiance qu’en raison de sa popularité, il continuera de croître dans les années à venir.

“Monster Hunter World reçoit une extension fantastique et avec une quantité écrasante de contenu qui s’améliore et s’étend à des limites insoupçonnées ce qui est, en soi, l’un des meilleurs jeux de la génération », écrivons-nous dans l’analyse de l’extension, disponible sur PC, PS4 et Xbox One.