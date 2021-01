Sony Playstation 5 :

Divertissement Majesco et Dreamrift ont annoncé que Monster Tale, un jeu de Nintendo DS initialement publié en mars 2011, profiter d’une relance pour les plateformes actuelles, bien qu’ils n’aient pas encore été en mesure de préciser ce qu’ils sont exactement et ils n’ont pas donné de date approximative autre que le fait que le titre devrait arriver cette année.

Un indito classique de la Nintendo DS en Espagne

Monster Tale est un titre très particulier qui combine des puzzles et des plateformes dans le plus pur style Metroidvania dans une aventure qui nous amènera à rejoindre Ellie et Chomp dans leur voyage pour libérer Monster World des méchants Kid-Kings.

La chose intéressante est que Ellie est une fille que nous contrôlerons directement tandis que Chomp est un monstre que nous pouvons donner divers ordres, il faut donc faire collaborer les deux tout en apprenant de nouvelles compétences qui nous permettent d’avancer. En fait, nous devrons également nous soucier de former Chomp pour évoluer et devenir plus fort et plus utile.

Comme dans sa version originale, nous pouvons profiter d’une section graphique en pixel art 2D qui rappelle beaucoup les jeux de plateforme classiques des années 90.

Malheureusement, le jeu n’est jamais sorti en Europe et il n’a pas encore été confirmé qu’il nous parviendra avec cette relance, même s’il faut espérer que cette fois, il sera diffusé dans le monde entier en profitant de la nouvelle opportunité qu’il recevra.

En attente de plus d’informations

Comme vous pouvez le voir, les informations qui ont été données dans cette annonce sont très rares, nous n’avons donc pas d’autre choix que d’attendre un peu plus longtemps pour confirmer sa date, son prix, ses plates-formes et les caractéristiques exclusives que cette nouvelle version aura si elle en possède.