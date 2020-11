Sony Playstation 5 :

Warner Bros. Games et NetherRealm Studios ont annoncé un pack de skins Mortal Kombat 11 inspirés du film de Paul WS Anderson sorti en 1995. Disponibles à 5,99, ces skins récupèrent les visages et les voix des acteurs qui a joué trois des héros de la production cinématographique: Christophe Lambert comme “Raiden, protecteur de la Terre”, Liden Ashby comme “Johnny Cage, Hollywood Kombat” et Bridgette Wilson-Sampras comme “Sonya Blade, attaché à l’île.” Nous vous rappelons que Cary-Hiroyuki, qui jouait la sorcière dans le film, était déjà le Shang Tsung de ce jeu.

Mortal Kombat 11 Ultimate est la réédition du jeu sorti en 2019 et ajoute des combattants téléchargeables, dont Kombat Pack 2 avec Mileena, Rain et Rambo, Kombat Pack 1 et l’extension d’histoire Mortal Kombat 11: Aftermath. Dans son analyse, nous avons commenté que “c’est la meilleure version qui puisse être acquise de ce jeu exceptionnel et cela nous donne l’excuse parfaite pour nous lancer au combat dans l’un des meilleurs épisodes de l’une des sagas les plus mythiques et emblématiques de l’histoire de jeux vidéo. Bien qu’il n’apporte guère de nouveaux contenus, il ne s’arrête pas de rassembler dans un seul pack un gabarit de personnages qui est un délice, des costumes infinis, des modes de jeu, un online très compétent, une section graphique qui ressemble à une crise cardiaque dans les nouvelles consoles et des temps de chargement qui brillent positivement par son absence. Si vous attendiez une opportunité de participer à ces duels sanglants pour la première fois ou de les reprendre après plusieurs mois, c’est le moment idéal pour cela. “

Rambo contre Terminator et Robocop

Rambo, avec le visage et la voix de l’acteur Sylvester Stallone, pourra affronter dans Mortal Kombat 11 deux autres personnages mythiques du cinéma d’action des années 80: Terminator et Robocop, qui étaient déjà disponibles. En fait, l’une des dernières vidéos officielles a mis le soldat John J. Rambo face à face contre la machine d’extermination implacable qui vient du futur.