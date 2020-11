Sony Playstation 5 :

Mortal Kombat 11 reçoit un nouveau pack de skins pour Johnny Cage, Sonya Blade et Raiden avec les voix et les looks du film de 1995.

NetherRealm Studios et Warner Bros.Interactive rendent hommage à le film Mortal Kombat de 1995 dans son dernier pack de skins, avec de nouveaux skins pour Raiden, Johnny Cage et Sonya Blade, basé sur leurs acteurs de cinéma.

Ainsi, Raiden arborera le look de Christophe Lambert, Johnny Cage le Liden Ashbu et Sonya Blade celui Bridgette Wilson-Sampras. Le skin pack MK Klassic Movie est désormais disponible dans Mortal Kombat 11, au prix de 5,99 euros.

Ce n’est pas la première fois que Mortal Kombat 11 rend hommage au film, comme l’acteur Cary-Hiroyuki Tagawa, qui a donné vie à Shang Tsung dans le film, il a répété dans Mortal Kombat 11, prêtant son apparence et sa voix.

Mortal Kombat 11 Ultimate vient de sortir sur toutes les plateformes (y compris les versions optimisées pour PS5 et Xbox Series X), et comprend tout le contenu de la série et son DLC, le Kombat Pack 1, le pack Aftermath qui a élargi l’histoire, et le Kombat Pack 2, qui comprend Rain, Mileena et Rambo. Ici vous pouvez lire analyse de la version nouvelle génération.

En revanche, les fans de Mortal Kombat devraient attendre avec impatience la première du nouveau film, qui promet de corriger toutes les erreurs du film de 1995. Malheureusement, sa première a été reportée jusqu’à ce que la situation du coronavirus soit résolue …

Et si vous ne connaissiez pas le film original, ici vous pouvez lire notre critique.