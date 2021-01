Sony Playstation 5 :

Comme déjà mentionné il y a quelque temps, un nouveau film d’action en direct de Mortal Kombat est actuellement en cours qui promet de redémarrer la série sur grand écran pour embrasser pleinement le côté sauvage et gore de la série, bien que nous ayons à peine pu en voir jusqu’à présent.

L’émission Mortal Kombat sur grand écran

Cela a changé aujourd’hui, car EW vient de publier en exclusivité les premières images du film. En eux, nous pouvons voir les vrais homologues de divers personnages classiques de la saga, tels que Scorpion (Hiroyuki Sanada), Sub-Zero (Joe Taslim), Jax (Mehcad Brooks), Sonya Blade (Jessica McNamee), Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang) et Kano (Josh Lawson).

Outre tous ces personnages bien connus, on peut aussi voir la première capture de Cole Young, un tout nouveau guerrier qui a été créé exclusivement pour le film et sera joué par Lewis bronzage. Pour le moment, ce que nous savons de lui, c’est qu’il est un combattant de MMA qui traverse une crise après que sa carrière s’est effondrée après s’être habitué à être un grand champion.

Bien sûr, Il y aura également des personnages dans le film tels que Shang Tsung (Chin Han), Mileena (Sisi Stringer) ou Raiden (Tadanobu Asano), bien qu’aucune image n’ait encore été montrée de ce à quoi ils ressembleront dans cette nouvelle version cinématographique de Mortal Kombat.

Un film fidèle aux jeux et avec tout le sang de la saga

Le film est réalisé par Simon McQuoid, qui a veillé à ce que être pour les adultes et que nous ne manquerons pas de sang, de sang et de décès en grande quantité, car ce qui est très prudent, c’est qu’il s’agit d’un film très fidèle au matériau original et à l’histoire et au contexte de cet univers. En parlant de décès, il a confirmé que certains d’entre eux seront tout droit sortis des jeux.

Combat mortel Il sortira le 16 avril prochain (Aux États-Unis, il le fera simultanément sur HBO Max) et dans celui-ci, ils nous diront à nouveau comment les guerriers de la Terre doivent participer à un tournoi sanglant pour éviter leur destruction.