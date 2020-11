Sony Playstation 5 :

Le jeu gratuit de la semaine sur Magasin de jeux épiques est maintenant disponible. Dans ce cas, il s’agit de Spintires: Mudrunner, que vous pouvez réclamer dans la boutique Epic Games jusqu’au 3 décembre; Jetez un œil à la page du jeu car il existe des DLC gratuits. Ce jour-là, à 17 h 00 PST, passez au prochain titre gratuit: l’influent jeu indépendant Cave Story +.

Mudrunner: camions et boue en monde ouvert

Le titre de cette semaine, ce Mudrunner, est une proposition originale de Sabre interactif qui est inclus dans le terrain de simulation: les joueurs entrent dans le cockpit d’énormes véhicules tout-terrain, principalement des camions, pour colis de transport du point A au point B en a monde ouvert.

L’une de ses suites, le Snowrunner publié plus tôt cette année, était très appréciée dans l’écriture de Vandal, mais elle posait déjà les bases: un environnement hostile pour les véhicules à quatre roues ou plus en raison de la boue, pluie et froid; et une boussole et une carte comme seuls outils pour survivre (plutôt pour livrer le colis à temps).

Les joueurs peuvent choisir entre 19 véhicules avec des caractéristiques et des équipements différents; Certains seront meilleurs pour transporter de lourdes charges, d’autres se déplaceront mieux sur les routes plus étroites, et certains seront ceux pour les moments où nous le devons. traverser de braves rivières. Bien sûr, le compétences de conduite sera également fondamentale, mais le coopérative jusqu’à quatre personnes aider à atténuer la maladresse aux commandes.

Cave Story, un classique de la scène indépendante

Cave Story +, le titre gratuit de la semaine prochaine, est l’un des coupable de l’explosion du jeu indépendant nous vivons depuis plus d’une décennie. Développé par Studio Pixel et développé par Nicalis Dans cette version, c’est un jeu de plateforme d’action inspiré des jeux 8 bits qui nécessite de la précision avec le pad pour être victorieux.