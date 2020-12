Sony Playstation 5 :

Magasin de jeux épiques célèbre les fêtes en offrant un jeu gratuit tous les jours avec une promotion renouvelée tous les jours à 17h00 (Temps péninsulaire espagnol). Ainsi, les joueurs disposant d’un compte sur cette plateforme numérique peuvent y accéder tous les jours pour réclamer gratuitement leur titre PC et le stocker dans la bibliothèque pour toujours.

Le jeu gratuit d’aujourd’hui est My Time at Portia, un jeu de gestion, de construction et de survie développé par Pathea Games et édité par Team 17. Bien qu’il soit généralement au prix de 29,99 sur Epic Games Store, pour les prochaines 24 heures, vous pouvez obtenir gratuitement ici.

Si vous voulez en savoir plus sur ce titre avant de le revendiquer ou de le jouer, vous pouvez lire notre analyse, dans laquelle nous disons que «ceux qui préfèrent jouer très lentement l’aimeront. un air différent, mais pas forcément mieux, et une partie de ce qu’ils gagnent en immersion et en spectacle lors de la décoration de l’atelier est perdue en vision lors de la collecte des ressources. Est un jeu amusant et énormemais son rythme douteux n’est pas pour tout le monde. “

Récemment, les créateurs de My Time at Portia ont lancé une campagne de financement participatif avec laquelle ils ont cherché un financement pour My Time at Sandrock, un jeu qui allait être un contenu supplémentaire pour le premier opus mais qui a fini par devenir un projet indépendant. Ils ont finalement atteint leur objectif, alors l’accès anticipé pour ce deuxième titre débutera au printemps 2021.

Demain c’est la nuit dans les bois au tour

Poursuite de la promotion de l’Epic Games Store, la boutique numérique continuez à offrir des jeux tous les jours jusqu’au 31 décembre. Les cadeaux étaient censés être secrets, mais la liste a été divulguée il y a quelques jours et jusqu’à présent, elle a touché tous les jeux qui ont été donnés. Si nous continuons à l’écouter, le jeu gratuit de demain à Epic Games Store pour être Night in the Woods.

En plus de sa promotion de jeux gratuits, l’Epic Games Store propose également des réductions hivernales dans son catalogue, des offres auxquelles un Epic Coupon supplémentaire de 10% de réduction.