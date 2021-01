Sony Playstation 5 :

Yoshi-P voudra peut-être que les fans du MMORPG Final Fantasy aient leur tension.

Naoki Yoshida, producteur et réalisateur de Final Fantasy XIV, a eu quelques déclarations avec le portail Lodestone pour publier ses traditionnels messages du Nouvel An. Après avoir évoqué comment la pandémie de coronavirus a affecté son développement, il nous a également permis de voir – un peu – ce que nous pouvons attendre de cette 2021.

En règle générale, ces types de messages incluent des indices cryptiques de comment l’histoire va évoluer cette année. “Eh bien, où en sommes-nous? La saga Shadowbringers s’est terminée dans la mise à jour 5.3 et nous avons fait allusion à l’histoire suivante. Bien sûr, nous avons eu la mise à jour 5.4 et avons tourné la page vers le ‘dernier chapitre de l’histoire de cette star’. Restez à l’écoute des progrès de l’équipe cette année alors que les événements se créent vers, une fois de plus, une «fin» excitante et inattendue. (À l’histoire, pas à FFXIV) ».

«Notre progéniture ne le saura peut-être jamais, c’est pourquoi nous levons les yeux vers le ciel, ni pourquoi nous creusons pour les vérités; nous portons leur mépris ou les laissons mourir. d’un voyage dans des contrées lointaines. Il a laissé un mot entre mes mains et a fait écrire un poème. “

«Qui est cet ‘homme déterminé’? Et qu’est-ce que c’est que sa ‘progéniture’ le méprise? Je me suis retourné pour poser ces questions au voyageur, mais il était parti. Disparu, comme s’il avait été avalé par une fissure entre au monde…”. Ce n’est pas la seule chose que Yoshida a abandonnée, car il y a quelques jours, il a déclaré vouloir réaliser un «bond en avant» vers Final Fantasy XIV cette année.

Square Enix aura un grand événement en février, qui aura lieu lorsque le nouvelle extension de Final Fantasy XIV sera révélé au monde, mais jusque-là nous n’avons rien de clair sur l’avenir du MMRPG sauf le Paroles de Naoki Yoshida.

Final Fantasy XIV sera compatible avec PS5, avec des améliorations visuelles et des temps de chargement plus courts

Les les fans de la saga apprécient beaucoup YoshidaBeaucoup s’attendront à quelque chose de très grand dans les mois à venir.

