Sony Playstation 5 :

Chien Nauhgty pause 2020 en profitant de la chaleur des joueurs: les utilisateurs de Metacritic ont décidé que The Last of Us Part II, qui a fait ses débuts en Espagne le 19 juin, était le meilleur jeu de l’année que nous venons de quitter. Cependant, le studio a déjà les yeux fixés sur de futurs projets et ils recherchent actuellement nouveau personnel. Neil Druckmann, co-créateur et réalisateur de la saga post-apocalyptique, a fait écho à l’affaire via son compte Twitter … sans vouloir donner de détails.

Naughty Dog travaille sur quelque chose pour PS5

“Venez travailler avec nous”, scribe Neil Druckmann, qui est actuellement le nouveau coprésident de Naughty Dog, sur son compte Twitter personnel. “Nous travaillons sur quelque chose de très cool”. Le studio de développement propose différents postes vacants dans plusieurs départements de ses bureaux: animation, art, conception de jeux, production, programmation et bien plus encore. Quel pourrait être ce projet? Pour le moment, nous ne pouvons que spéculer à ce sujet.

Naughty Dog a commencé à embaucher de nouveaux développeurs l’année dernière pour, vraisemblablement, un (des) projet (s) PS5 non annoncé (s). Avec cette nouvelle vague d’offres d’emploi, tout indique que l’étude attend toujours de constituer une équipe considérable. Parmi les offres de l’année dernière, décrivez le poste de concepteur de niveau et d’environnement pour un jeu narratif solo: “Les concepteurs de niveau / environnement sont les force créative derrière le contenu narratif, créant des expériences de jeu engageantes à travers des séquences de niveaux qu’ils conçoivent et produisent », lit-on dans l’offre.

S’il est vrai que les joueurs attendent de recevoir une mise à jour PS5 pour The Last of Us 2, la vérité est que Naughty Dog offre actuellement trop d’emplois pour que ce projet secret soit simplement ce saut générationnel. Neil Druckmann avait déjà souligné à l’époque que le prochain travail du studio pouvait être n’importe quoi: d’un possible The Last of Us 3 à une nouvelle IP. Les joueurs attendent également le moment où Multijoueur TLOU 2, pour lequel Druckmann a demandé “patience” parce que “ça vaut le coup”.