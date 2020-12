Sony Playstation 5 :

NBA 2K21 est l’un des jeux de sport qui, après avoir traversé les consoles de la génération précédente en septembre, a été mis à jour pour PS5 et Xbox Series X | S avec des graphiques plus détaillés, des améliorations de l’intelligence artificielle et, dans le cas de la PS5, il tire parti des caractéristiques du contrôleur DualSense. Digital Foundry a réalisé l’analyse des performances du jeu dans les trois consoles -plus PS4 Pro-, analysant la résolution et le taux d’images par seconde de ce titre qui dans la version pour les nouvelles consoles franchit une nouvelle étape dans son réalisme graphique simulation plus fidèle. Ces types de jeux posent des difficultés supplémentaires lorsque vous essayez d’imiter l’expérience de la télévision, et si vous ne l’obtenez pas avec les animations ou les visages, vous courez le risque de tomber dans l’effet de la “vallée inquiétante”.

Par rapport à la génération précédente, les joueurs font preuve d’un plus grand réalisme dans la peau, la sueur et les expressions faciales, avec des réactions interactives à ce qui se passe pendant le jeu. “Ce n’est pas parfait, il y a un peu un effet” yeux morts “, mais c’est solide,” faisant référence au manque de scintillement ou de mouvement dans son regard. Les principales différences entre les générations se manifestent dans la qualité des matériaux, de l’ombrage et de l’éclairage, visibles surtout dans les gros plans des joueurs et du court – notamment dans le détail des spectateurs. Il y a des reflets sur le sol et bien qu’il ne semble pas utiliser le lancer de rayons, l’utilisation des techniques classiques dans les réflexes est convaincante et réaliste, avec plus de qualité que sur les consoles précédentes. L’interface a été affinée dans les nouvelles versions, les temps de chargement sont plus rapides et il “supprime tous les écrans de chargement”.

Performances sur consoles

Les versions de NBA 2K21 sur les nouvelles consoles sont “pratiquement identiques” et PS5 et Xbox Series X offrent une résolution 4K bien définie, et les détails graphiques semblent identiques. La PS4 Pro semble également fonctionner en 4K natif, bien que les détails aient été réduits avec les différences de matériaux et d’éclairage susmentionnées. La Xbox Series S fonctionne à 1080p natif mais avec les détails visuels des consoles les plus puissantes, uniquement à une résolution inférieure.

La performance semble très similaire, avec 60 ips pour la jouabilité et 30 ips pour les rediffusions ou scènes de gros plan intermédiaires. “Avec ces limites, la PS5 et la Série S fonctionnent sans problème, alors que curieusement la Xbox Series X a des baisses d’un fps”. Les résultats ne présentent donc guère de différences sauf dans un cas: “La caméra paramétrique fonctionne à 60 ips fixes sur PS5, mais tombe sur Xbox Series. Heureusement, cela peut être évité en utilisant d’autres caméras – et cette caméra n’est pas très bonne pour les jeux. C’est juste une différence académique, mais bon, la PS5 a le dessus ici. «La caméra en particulier est positionnée bas et montre plus de gradins du stade.

“Je dirais que NBA 2K21 est une très bonne version pour toutes les consoles et plus impressionnante que ce à quoi je m’attendais.. Bien que les limites de l’animation soient encore évidentes à certains moments, c’est le jeu de basket-ball le plus fluide et le plus réaliste que j’ai vu », conclut l’article.« Il est bon de voir que cette version est différente de la dernière génération, ce qui suggère que ils développent le jeu à partir d’un nouveau point de départ. “