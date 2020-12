Sony Playstation 5 :

Neil Druckmann, vice-président de Naughty Dog depuis trois ans, a été promu coprésident du studio Sony aux côtés d’Evan Wells. De plus, deux nouveaux vice-présidents sont annoncés: Alison Mori et Christian Gyrling, jusqu’à présent respectivement COO et co-directeur de la programmation. «Nous avons une équipe incroyable chez Naughty Dog et le fait de pouvoir travailler aux côtés de chacun d’eux a une signification particulière ces jours-ci. Je suis fier de l’équipe lorsque je peux reconnaître leurs réalisations et leurs contributions à l’étude», déclare Wells dans le communiqué officiel.

Le président de Naughty Dog @evan_wells partage quelques mises à jour intéressantes sur le studio: https://t.co/QNtxhZAdSC pic.twitter.com/25IAorcYxk— Naughty Dog (@Naughty_Dog) 4 décembre 2020

Druckmann a débuté dans l’industrie en tant que programmeur de gameplay sur Jak 3 et Jak X: Combat Racing en 2004, bien que sa carrière ait pris de l’importance en tant que concepteur et l’un des auteurs d’Uncharted: Drake’s Fortune. Dans Uncharted 2: Kingdom of Thieves, il était l’un des principaux concepteurs et a également réécrit l’histoire. J’ai participé à la conception et au scénario originaux de Jak and Daxter: The Lost Frontier, moins connu, développé par High Impact Games.

Il collaborera à nouveau avec Bruce Straley sur The Last of Us and its Left Behind en tant que directeur créatif et scénariste, en plus de reprendre le projet Uncharted 4: Thief’s End après le départ des créateurs originaux, à nouveau en tant que directeur créatif et scénariste. . Supervision du récit d’Uncharted: The Lost Legacy et Le dernier de cette année, il a sorti The Last of Us Part II – réalisateur et scénariste -.

Ses autres projets en dehors des jeux vidéo

En plus des jeux vidéo, en tant que scénariste, il a participé à la bande dessinée animée Uncharted: Eye of Indra, aux romans graphiques A Second Chance at Sarah et The Last of Us: American Dreams et à quelques épisodes pour des séries et des programmes télévisés. En ce sens, votre plus grande responsabilité est adaptation de The Last of Us à des séries de HBO et Sony, en tant que scénariste et producteur exécutif, qui a reçu le feu vert il y a quelques semaines; Craig Mazin, créateur du célèbre Tchernobyl, participe.