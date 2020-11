Sony Playstation 5 :

Square Enix a annoncé par surprise NEO: The World Ends With You, la suite tant attendue de The World Ends With You, le jeu de rôle d’action acclamé qui a été initialement publié en 2007 pour la Nintendo DS et qui a ensuite atteint les appareils mobiles et Nintendo Switch.

Un nouveau jeu mortel de Reapers commence

Le jeu Il a été annoncé pour la PlayStation 4 et la console hybride de Nintendo et sa sortie est prévue pour l’été 2021 dans le monde entier.. En fait, il a déjà un site officiel en espagnol, il ne serait donc pas surprenant que le titre finisse par arriver en traduction, comme cela s’est produit avec la version Switch de sa première partie.

Cette fois le jeu offrez-nous une nouvelle aventure d’action et de rôle à Shibuya, nous obligeant à participer au jeu tordu des Faucheurs. Oui, cette fois Neku donne la vedette à un nouveau héros nommé Rindo, dont on ne sait toujours pas grand-chose au-delà, il devra participer à toutes sortes d’épreuves pour gagner le droit de retourner dans le monde des vivants.

Le passage à la 3D

L’une des principales nouveautés que nous trouverons dans le fait que le titre sera entièrement en 3D, afin que nous puissions nous déplacer et nous battre dans des environnements tridimensionnels. Grâce à la bande-annonce qui a été distribuée avec cette annonce, vous pouvez jeter un œil à ce à quoi ressemblent ces batailles, dans lesquelles il semble que les épingles et le travail d’équipe auront encore une fois beaucoup d’importance pour affronter les différentes créatures qui viendront à nous. .

Bien sûr, Vous pouvez également vous attendre au retour d’anciennes connaissances et au style artistique très particulier de sa bande originale et de ses créations.. Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur cette saga, nous vous encourageons à jeter un œil à l’analyse que nous dédions dans Vandal à sa version pour Nintendo Switch, la plus complète et la plus facile à acquérir aujourd’hui.